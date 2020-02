Putignano - Non c'è Carnevale senza una visita alla Grotta del Trullo

Un'esperienza sensoriale indimenticabile per scoprire uno dei tesori più preziosi della città, prima o dopo le sfilate

Putignano Ba - Il Carnevale non è solo maschere e carri allegorici, ma anche il principale attrattore turistico di Putignano. Un’occasione unica per far conoscere alle migliaia di visitatori che giungono per prendere parte alle sfilate, anche gli altri luoghi simbolo della cittadina.







Uno di questi è sicuramente la caratteristica Grotta del Trullo, situata a meno di un chilometro dal circuito mascherato, tappa imperdibile soprattutto che arrivano a Putignano dalla Statale 172. La maggior parte di essi infatti è costretto a parcheggiare proprio nei pressi del pardo Grotte. Ma non solo per loro, in fondo il Parco della Grotta dista solo poche centinaia di metri dalle sfilate.

Quindi una visita anche in questo meraviglioso sito naturalistico prima o dopo la sfilata potrebbe essere quasi automatica e offrire una bellissima esperienza sensoriale a contatto con le meraviglie del sottosuolo.

Si possono prenotare online le visite, indicando giorni e orari, dall'ottimo sito internet dedicato a questo sito.

Ci sono almeno tremila grotte censite in tutta la Puglia, ma solo alcune di esse incantano il visitatore per bellezza e per ragioni storiche legate alla loro scoperta. Tra queste ultime s’inserisce a pieno titolo la 'Grotta del trullo' di Putignano. E in effetti già non si contano le innumerevoli prenotazioni pervenute online per assicurarsi questa discesa speleologica tra i riflessi ambrati di stalattiti e stalagmiti.



Quest’anno poi ad attendere il visitatore ci sarà una simpatica novità: le guide esperte del Gruppo Ricerche Carsiche guideranno i turisti nella visita mascherati da Farinella. In tal modo alterneranno i racconti legati alla storia della grotta a quelli della storia del Carnevale.

Le visite in grotta sono guidate dal gruppo speleologico del luogo che le gestisce. Vi si accede superando un dislivello di circa 12 metri camminando su una lunga scala a chiocciola.

In cantiere anche un’altra interessante trovata tecnologica che permetterà a breve di integrare l’esperienza fisica del visitatore all’interno della grotta, con quello virtuale che sarà possibile fare con l’ausilio di un moderno visualizzatore a 3 dimensioni. La visita virtuale consentirà di esplorare anche le diramazioni più anguste della grotta che non sono attualmente accessibili al pubblico.

Grazie a questo slancio organizzativo del Gruppo Ricerche Carsiche che gestisce il sito speleologico il numero dei visitatori è raddoppiato negli ultimi tre anni, oltre che per la presenza della Grotta in quasi tutte le più prestigiose guide turistiche internazionali e anche grazie al fatto che qualche anno fa la Grotta ha ottenuto il riconoscimento di 'meraviglia italiana' e inserita nei mille siti italiani di interesse storico culturale e paesaggistico.

Per l’anno in corso, già si prevedono ulteriori incrementi, nonostante l’ente organizzatore del Carnevale e l’assessorato comunale al turismo si siano nuovamente dimenticati di inserire la Grotta del Trullo, ma anche gli altri tesori della città nel programma turistico della manifestazione più importante dell'anno.