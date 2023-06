Putignano - La BCC risponde con i numeri all'invettiva dei soci

Il cda della banca non sembra accettare il contraddittorio con i soci che contestano la legittimità del rinnovo delle cariche e con un comuicato stampa snocciola invece gli ultimi dati sulle performance dell'istituto

Comunicato Stampa

Putignano Ba - Si rafforza la presenza della Bcc di Putignano nel panorama del credito cooperativo nazionale. Il Presidente Alessandro Mele è stato eletto componente del Consiglio di Amministrazione della Federazione di Puglia e Basilicata che associa 19 BCC (17 in Puglia e 2 in Basilicata) guidata da Augusto Dell’Erba - Presidente di Federcasse – e riconfermato per il triennio 2023-2026.

Nel corso dell’assemblea annuale della Federazione territoriale che raccoglie, sintetizza, rappresenta e difende le istanze del Credito Cooperativo, è stato approvato il bilancio consolidato 2022: raccolta complessiva 5,2 miliardi di euro (+2% rispetto

al 2021) ed impieghi netti alla clientela pari a 3,3 miliardi di euro (+7%). Il riconoscimento per la Bcc di Putignano, premia la scelta fatta nell’ambito delproprio piano industriale. Il modello cooperativo utilizzato si basa sulla pluralità e sulla diversità che coniuga territorio e coordinamento di sistema.

A livello locale l’autonomia gestionale, coordinata da una sana e prudente gestione della Bcc si inserisce all’interno di indirizzi condivisi della Capogruppo. Altri modellicooperativistici che hanno perseguito una crescita dimensionale individuale non hanno ottenuto risultati altrettanto positivi.

Si tratta, quindi, di una interpretazioneinnovativa della formula cooperativistica che secondo Federcasse rappresenta uno degli aspetti salienti nell’ambito della normativa bancaria europea.