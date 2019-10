Putignano – Asilo S.Nicola: la Regione autorizza demolizione e ricostruzione

L’assessore D’Aprile promette: consegna entro dicembre 2020

Putignano Ba – I lavori di ristrutturazione dell’'asilo comunale San Nicola, per una somma complessiva impegnata di circa 1,2 milioni di euro, doveva essere completato entro aprile del 2017. la delibera di aggiudicazione dei lavori risale al 16.05.2014 (D.D. n. 211/2014) e il contratto di appalto veniva stipulato dopo quasi tre anni in data 9.2.2017.







Successivamente alla stipula del contratto veniva approvata la Determina 121/2017 del 20.10.2017 con la quale si prendeva atto delle variazioni al progetto strutturale in difformità da quanto previsto nel progetto esecutivo del 20.01.2012. Insomma, interventi di ristrutturazione della scuola che dovevano durare pochi mesi e che invece si sono prolungati a dismisura poiché solo durante i lavori ci si è accorti dell'avanzata ossidazione del calcestruzzo e delle armature in ferro del solaio per le quali si rende necessario abbattere e ricostruire in toto l'edificio.

«Siamo stati autorizzati dalla Regione Puglia alla modifica del progetto originario che prevede la demolizione e la ricostruzione – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Sandro D’Aprile. - Adesso stiamo acquisendo i pareri necessari per procedere spediti verso il progetto esecutivo e l’apertura del cantiere, con consegna prevista per dicembre 2020. Un intervento necessario per garantire la sicurezza dei nostri bambini, il primo segno di civiltà di una comunità. Questa è per noi una priorità.

A costo di rinunciare ad altri lavori, noi restituiremo ai putignanesi il loro asilo storico».

Nel frattempo, per il quarto anno consecutivo i piccoli alunni dell’asilo San Nicola continueranno ad essere ospiti di un'altra distante struttura scolastica, quella di Via Eroi del Mare.