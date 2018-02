Putignano e il suo Carnevale su Tv2000

Il primo dei due servizi girati a Putignano nell'ambito del progetto Educational Tour sarà trasmesso a margine del Tg dell'emittente controllata dalla Conferenza Eposcopale Putignano Ba - L'Assessorato al turismo del Comune di Putignano comunica che un primo servizio televisivo tra quelli girati a Putignano nell'ambito del progetto Educational Tour, nel corso del primo weekend del carnevale, sarà trasmesso domattina, lunedì 5 febbraio, alle ore 12 su TV2000. Il seervizio è stato realizzato in loco dalla giornalista e conduttrice televisiva Clara Iatosti, corrispondente di Italpress e collaborazioni con le riviste Capital, Panorama Travel, Italiani, Élite e quotidiano La Voce. nella giornata del 27 gennaio scorso. Si tratta di immagini e interviste concernenti Putignano e il suo carnevale, passando per le botteghe dove si realizzano i coriandoli e la farinella. E' la prima iniziativa delle due annuali previste dal progetto, finanziato dalla Regione Puglia, finalizzato alla promozione del patrimonio storico-artistico e della cultura locale - Spiega l'assessore alla cultura e turismo del Comune di Putignano Emanuela Elba che ha indirizzato la giornalista nella scelta dei contenuti da inserire nel reportage. Nei prossimi giorni si conoscerà la data di messa in onda anche dell'altro servizio video realizzato da Costantino D’Orazio, storico dell’arte, saggista, giornalista free lance e collaboratore di Rai - Rainews24.