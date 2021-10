Castellana G. - Sorpreso con la droga in tasca: in arresto un 40enne del luogo

L'uomo è stato trovato in possesso di Cocaina, Hashish e Marijuana

Castellana Grotte Ba - Sempre alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Compagnia di Monopoli nei servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

Questa volta ad operare sono stai i militari della Stazione di Castellana Grotte che, al termine di uno specifico servizio di osservazione, ha tratto in arresto per spaccio di stupefacenti un pusher Castellanese.

A finire nella rete dei militari dell’Arma, un 40enne già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è scattato nelle ore serali venerdì scorso, quando, sottoposto a controllo, l’uomo era stato trovato in possesso di diverse dosi di Cocaina, Hashish e Marijuana già confezionate ed evidentemente destinate ai consumatori del luogo.

L’uomo veniva pertanto tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.