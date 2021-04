Alberobello - Palazzetto dello Sport: aggiudicati i lavori di efficientamento energetico

Si tratta di interventi da 1,7 milioni di euro all'insegna del risparmio, confort ed ecosostenibilità

Alberobello Ba - Aggiudicati in via definitiva i lavori di efficientamento energetico del palazzetto della città dei trulli. I lavori saranno svolti dalla R.T.I. tra Impresa Resta srl (mandante) e Tennis Tecnica srl (mandataria).

Peraltro con una offerta al ribasso del 15% sull’importo a base d’asta e si è aggiudicata i lavori per poco meno di 1milione e 700mila euro (1.686.650 per la precisione).

Per i lavori di efficientamento energetico del palazzetto dello sport il Comune di Alberobello aveva ottenuto nel 2017 un finanziamento regionale di 2 milioni di euro che rientra nel P.O.R. PUGLIA Azione 4.1 - Interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili.

Il Comune di Alberobello si era candidato a tale finanziamento con un progetto di 2,2 milioni di euro che è stato approvato come 13mo progetto in graduatoria.

Ai 2 milioni di euro di fondi regionali si aggiungeranno altri 200mila euro in cofinanziamento da parte del Comune (tramite ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestit o all’istituto di credito sportivo).

Gli interventi riguarderanno l’impianto termico ed elettrico con, fra le altre cose, isolamento termico delle pareti, sostituzione della copertura comprensiva di isolamento termico ed acustico, opere impiantistiche, miglioramento delle prestazione energetiche degli impianti tecnologici esistenti (termico, elettrico, fotovoltaico, etc.).

Tali miglioramenti si avranno anche grazie all’utilizzo di nuove tecnologie a impatto “0” ed ecosostenibili. Tutti gli interventi previsti comporteranno un significativo risparmio in termini energetici oltre ad notevole incremento del livello di comfort per i 600 spettatori.

Un aspetto fondamentale da considerare al fine del raggiungimento di un risparmio energetico consistente è il completo distacco degli ambienti destinati a servizi e spogliatoi dall’impianto centralizzato di climatizzazione dell’area allenamento. Per gli ambienti di servizio infatti, sarà installata una nuova caldaia a condensazione alimentata a gas con potenza notevolmente inferiore ai generatori esistenti eliminando così anche l’assoggettabilità della centrale Termica dal controllo dei Vigili del Fuoco.

La suddivisione in zone funzionali, consentirà una gestione razionale del funzionamento dell’impianto, in modo da erogare il calore solo nelle zone ove è necessario. La zona campo da gioco e spettatori sarà del tutto indipendente e dotata di climatizzazione estiva con UTA autonoma e pompa di calore integrata. L’Unità di ventilazione sarà a doppio flusso con recuperatore di calore al fine di garantire il continuo ricambio d’aria secondo i requisiti minimi di salubrità, garantendo al contempo adeguate prestazioni energetiche e un costante controllo del superamento della soglia di livello di CO2 in ambiente.

Il criterio della zonizzazione in aree funzionali è previsto anche per quanto riguarda il nuovo impianto di illuminazione, al fine di consentire la gestione dell’impianto in modo razionale, accendendo così solo le zone ove è necessario. Il nuovo impianto di illuminazione sarà inoltre gestito da un sistema di controllo e dimmerazione, in grado di adattare l’impianto alle esigenze dell’utenza in funzione dello svolgimento di un determinato compito visivo e delle specifiche condizioni ambientali.

«Con l’aggiudicazione definitiva dei lavori inizia a prendere concretamente forma un progetto a cui la nostra amministrazione ha lavorato con dedizione e impegno – dice il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Ricci –. Grazie all’efficientamento energetico avremo finalmente un palazzetto all’avanguardia che sarà la casa dello sport che tutti gli Alberobellesi meritano».