Putignano - Sequestrata una strada interpoderale abusiva

Quattro persone sono state deferite all'Autorità giudiziaria



Putignano Ba - I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Noci, hanno accertato l’esecuzione di lavori abusivi nel territorio di Putignano. In particolare, presso la strada comunale Pozzo Serralto, era stata realizzata una strada interpoderale sopraelevata in assenza di titolo abilitativo.







La strada interpoderale unisce più poderi fra di loro e di norma è una strada private non aperta al pubblico passaggio in quanto asservita al collegamento dei terreni e degli edifici alla viabilità ordinaria, per cui la manutenzione e la proprietà sono regolati dal codice civile.

I lavori di manutenzione erano stati effettuati in difformità rispetto alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. I militari hanno accertato, inoltre, che siffatti lavori erano stati effettuati in difformità alle comunicazioni di rito, configurandosi abusivi, in quanto non era stato richiesto il permesso di costruire.

Le opere venivano altresì realizzate in assenza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, benché l’area di intervento fosse compresa nel contesto “paesaggi rurali” del vigente P.P.T.R. – Puglia



Per abusivismo edilizio ex art. 44 co. 1, lett. a – c del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), sono state deferite quattro persone all’Autorità Giudiziaria: i due proprietari del sito, il progettista e direttore dei lavori, nonché l’esecutore dei lavori.