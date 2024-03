Ospedale di Putignano, riaprono gli ambulatori di ostetricia e ginecologia

A darne notizia di social l'on. Ubaldo Pagano



Putignano Ba - La sospensione degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia del S.Maria degli Angeli di Putignano risale al periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in cui il nosocomio era peraltro stato convertito in Covid Hospital.

Ieri sera si è appreso dall'on Pagano che invece, la Asl Bari hanno deciso di ripristinare il servizio, per rispondere alla crescente richiesta che si registra sul territorio.

Il testo integrale del messaggio di Pagano sui social:

Dopo la sospensione per il Covid-19, gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia saranno riattivati nell’ospedale di Putignano!

La ripresa dei servizi risponde a una richiesta crescente dell’utenza di zona e avverrà progressivamente e in parallelo con il reclutamento del personale medico necessario per potenziare queste attività specialistiche.



Gli ambulatori, infatti, saranno in servizio per 2 giorni a settimana nel mese di marzo, per 3 giorni a settimana ad aprile e per 5 giorni settimanali a decorrere dal 1° giugno.



Tra le attività garantite già da marzo, vi saranno:



- l’ambulatorio di ginecologia ed ecografia ginecologica

- l’ambulatorio di Day Service per IVG farmacologica

- l’ambulatorio di ecografia ostetrica

- l’ambulatorio di ostetricia per le gravidanze fisiologiche fino alla 38esima settimana di gestazione.



In seguito, si aggiungerà da aprile l’ambulatorio e Day Service di endoscopia ginecologica e da giugno l’ambulatorio di uroginecologia e riabilitazione del pavimento pelvico.







Questo ulteriore impegno dell’ASL di Bari segna un altro passo verso la piena riattivazione di un presidio fondamentale come il "Santa Maria degli Angeli".







E, soprattutto, dimostra l’attenzione che la Regione Puglia, e nello specifico Michele Emiliano, continua a riservare, anche nell’ambito sanitario, al sud-est barese.