Putignano - L'intervento del Presidente Emiliano a sostegno del candidato sindaco Michele Vinella (Video)

Si è tenuto stamattina alle 11 un affollato incontro pubblico con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Putignano Ba - Sabato 9 marzo, alle ore 11, si è tenuto un incontro aperto a tutti i cittadini di Putignano, con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a supporto della candidatura a sindaco per il centrosinistra di Michele Vinella, in occasione delle prossime elezioni amministrative.

L'incontro è stato introdotto da Bernardo Notarangelo, già Sindaco di Putignano e da Gianfranco Mastrangelo, referente della lista "CON" a livello locale, alla presenza del senatore Michele Boccardi con i saluti del candidato sindaco Michele Vinella.

Emiliano: "Io devo essere corretto; devo ringraziare la sindaca in carica (Luciana Laera), per tutta la collaborazione che mi ha dato in questi anni e, avevo sperato in una vostra capacità di tenere insieme le cose... Ma non dispero che se andate al ballottaggio con il candidato di centrodestra è evidente che dovrete cercare il modo di collaborare...".

Tra le dichiarazioni di Emiliano anche qulla in merito al destino del nostro ospedale che non chiuderà. Mentre destinato a chiusura è il S.Giacomo di Monopoli, nel momento in cui sarà aperto il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano.