Ospedale di Monopoli-Fasano: avvio gare per arredi ed attrezzature

Approvato piano d'investimenti da 84,5 milioni di euro dalla Regione Puglia. Avviate le prove di collaudo dell’opera

Bari - Tutto è pronto per avviare le gare d'appalto per i lavori e i materiali necessari per completare la realizzazione del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.

Grazie alla recente approvazione del nuovo programma di investimenti ex art. 20 della legge nazionale 67/1988 da parte della Giunta regionale, sarà possibile procedere in parallelo con la procedura. È attesa, infatti, solo la formalizzazione da parte del Ministero della Salute dell'assegnazione dei fondi pari a 84,5 milioni di euro.

Nel frattempo, il Dipartimento regionale della Salute ha autorizzato con urgenza l'ASL Bari ad avviare la procedura amministrativa per l'indizione delle gare, allo scopo di ottimizzare al massimo i tempi.

L'attenzione delle attività è focalizzata sull'aspetto dell'allestimento. In questo contesto, le divisioni dell'Area Tecnica, dell'Ingegneria Clinica e dell'Area del Patrimonio della ASL Bari hanno già collaborato anticipatamente per definire tempestivamente la progettazione e le specifiche tecniche per la gara dei tre lotti in cui è stato suddiviso l'intero progetto.

La parte principale riguarda l'acquisizione e l'installazione di arredi sia sanitari che non sanitari, nonché apparecchiature, che includono segnaletica ospedaliera, completamento degli arredi delle aree esterne, infrastrutture di rete e attrezzature per Diagnostica RX, Mammografie, TAC, Risonanza Magnetica, Sale di Angiografia Interventistica, Sale operatorie, Sale rosse e la Sala autoptica.



Alla data del 24 luglio 2023, l'ospedale è praticamente completato con un tasso di avanzamento dei lavori del 95%, in linea con quanto concordato nel contratto con l'impresa appaltatrice. Negli ultimi giorni, la stessa impresa appaltatrice ha richiesto un periodo aggiuntivo per completare il restante 5% dell'opera, e il Collegio Consultivo Tecnico dovrà esprimersi in merito entro l'11 agosto. La Direzione Lavori sta, comunque, procedendo con le adeguate verifiche tecniche in tutti e quattro i livelli dell'edificio, oltre al piano copertura e alle aree perimetrali. Contestualmente, la Commissione di collaudo ha già avviato le verifiche sull'opera in ogni sua parte e nella sua totalità, un processo che dovrà essere completato entro sei mesi.

Comunicato Ufficio stampa ASL Bari