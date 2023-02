Putignano - Annullata per maltempo la prima sfilata di carnevale

Le forti raffiche di vento non permettono lo svolgimento in sicurezza della manifestazione (Ph 2Cinforma)



Putignano Ba - Posticipata per avverse condizioni metereologiche la sfilata di apertura del Carnevale di Putignano 2023 prevista per oggi pomeriggio dalle ore 18.30.





Le forti raffiche di vento di oggi pomeriggio non consentono lo svolgimento della manifestazione nel rispetto dei parametri di sicurezza indispensabili per garantire il sereno corso della sfilata. Per questa ragione la Fondazione del Carnevale di Putignano, d'intesa con le autorità competenti, si vede costretta ad annullare l'evento di questo pomeriggio.