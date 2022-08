Vincita da 25mila euro a Putignano

La dea bendata ha baciato un fortunato putignanese con la somma di 25.000€

Putignano - Vincite al gioco del 10eLotto nella nostra regione in questi giorni. Infatti Il 10eLotto premia la Puglia con due vincite complessive per un totale di 40mila euro.

Si festeggia in provincia di Bari, con un 8 Oro da 25mila euro a Putignano e un 6 Doppio Oro da 15mila euro a Toritto.

Auguri ai fortunati vincitori.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,2 miliardi da inizio anno.