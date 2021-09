Putignano – Vasche anti allagamenti in via Noci: si riapre Via Pozzo dell’Amministrazione

I lavori per la mitigazione del dissesto idrogeologico nei pressi della zona industriale sono quasi terminati Putignano Ba – Il cantiere di una della più grandi opere pubbliche di Putignano degli ultimi anni, era ripartito a marzo di quest’anno: fermo dagli inizi del 2018 e con esso anche il transito dei veicoli sulla strada comunale Pozzo dell’Amministrazione. Stiamo parlando delle famose “vasche” per la mitigazione del rischio idrogeologico, collocate nella zona industriale di Putignano, soggetta in passato ad importanti allagamenti in occasione di piogge intense. Dopo la realizzazione della prima grande vasca di raccolta, la zona industriale di Putignano non si allaga più. Il progetto, che risale al 2012, prevedeva anche la realizzazione del secondo lotto con una seconda vasca. Un’opera pubblica che ha avuto però, come spesso accade, una storia travagliata, costellata di interruzioni e rinvii.



Di questi giorni finalmente la buona notizia: «In queste settimane si è completata la connessione tra le due vasche di raccoglimento, e sono state effettuate le prove di carico della strada sovrastante». Ad affermarlo l’assessore ai lavori pubblici e vice-sindaco Sandro D’Aprile il quale ha aggiunto che si sta procedendo con la collocazione delle staccionate di protezione, l’impianto di 36 nuovi alberi, e la posa dell’asfaltato per il nuovo, più largo, tratto stradale di collegamento con via Einaudi. Insomma, se tutto procederà senza ulteriori intoppi, tra circa 20 giorni (fine settembre), si chiuderà il cantiere e sarà riaperta al traffico Strada Comunale Pozzo dell’Amministrazione. Arteria stradale che quando transitabile, alleggerisce notevolmente il carico del traffico della provinciale da e per Noci. Nonostante le lungaggini burocratiche, va altresì ricordato ai cittadini contribuenti che, nel complesso si tratta di un’opera che vale più di 3milioni di euro finanziati dalla Regione Puglia attraverso i fondi del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013.