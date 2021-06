Putignano - Protocollo d'intesa tra Comuni per i Distretti Urbani del Commercio

L'obiettivo è avere accesso, in forma aggregata, al bando DUC da 3milioni di euro deliberato il 22 marzo di quest'anno

Putignano Ba - Il sindaco di Putignano Luciana Laera ha sottoscritto stamattina a Bari il protocollo di intesa tra il Comune di Putignano e quelli di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Putignano per l’avvio del iter costitutivo dell’aggregazione distrettuale di scopo promossa dai relativi distretti urbani del commercio (Duc).

La sottoscrizione del protocollo è avvenuta negli uffici della Confcommercio Puglia, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.

La firma è avvenuta nell’ambito del «Duc day» organizzato per la sottoscrizione degli atti per la costituzione di nuovi Duc e di nuove aggregazioni distrettuali.

I nuovi DUC individuano nella costituzione di aggregazioni di scopo tra diversi DUC, la modalità per sviluppare servizi distrettuali comuni, attivando sinergie con le politiche di sviluppo turistico e culturale territoriali, nella prospettiva di giungere ad una definizione di ambiti territoriali per l’efficace funzionamento e valorizzazione dei Distretti urbani del Commercio.

La città di Putignano aveva avviato la costituzione del proprio Distretto Urbano del Commercio già nel 2019 con la ex amministrazione Giannandrea. All'epoca, l’assessore alle attività produttive Sebastiano Delfine, riuscì in extremis a concorrere e ad ottenere un finanziamento di circa 55mila euro, per l’avvio di attività di costituzione e promozione di un distretto urbano del commercio anche nella nostra cittadina.