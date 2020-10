Putignano: Liceando dona dispositivi anti-covid alle scuole

Termoscanner, visiere, gel igienizzanti e altro. Il progetto si chiama "Scuole sicure"

Putignano Ba - 10 Termoscanner a infrarossi frontale Digitron DT8018; 1 Termoscanner a colonna DuSafe BTC 145 Visiere in pvc - C E; 85 litri Gel igienizzante mani; 144 flaconi di Detergente igienizzante DALCOL 75; 66 Rotoloni di Carta; 8 Tappeti decontaminanti per palestre; 120 litri Candeggina classica.

Questo l'elenco dei dispostivi per la prevenzione al contagio da covid, che l'associazione Liceando Aps di Putignano ha donato alle varie scuole cittadine.

Durante la riunione del 19 settembre u.s., in previsione dell’avvio delle attività scolastiche, il Consiglio Direttivo ha deciso di riprendere l’iniziativa, avviata nel mese di febbraio scorso e poi interrotta dal lockdown, che prevedeva la donazione alle scuole di Putignano di prodotti igienizzanti e/o strumenti utili al contrasto della diffusione del virus, per permettere la ripresa della scuola in sicurezza.

Per attuare tale decisione ottimizzando gli acquisti, la Liceando ha coinvolto i Dirigenti Scolastici delle scuole presenti sul territorio di Putignano, chiedendo a ciascuno di loro di indicare il fabbisogno del proprio plesso scolastico (gel igienizzanti, disinfettanti per superfici, visiere protettive, termoscanner, …).



Seguendo le indicazioni pervenute e in funzione delle risorse a propria disposizione provenienti dalla donazione del 5 per mille di cui l’Associazione Liceando si avvale, nelle ultime due settimane, alla presenza dei Dirigenti Scolastici, dei DSGA, di loro collaboratori oltre che di rappresentanti della Liceando, sono stati formalizzati gli atti di donazione per gli Istituti Comprensivi “De Gasperi – Stefano da Putignano” e “G. Minzele – G. Parini”, per l’istituto IPSIA “Agostino Agherbino” e per il Polo Liceale “Majorana- Laterza”.



Lo sforzo economico e gestionale da parte dell’Associazione Liceando è stato notevole, ma sicuramente gratificante vista la soddisfazione manifestata dalle scuole beneficiarie e ha dimostrato che la Liceando, che è ente di promozione sociale, non è un’associazione costituita solo da genitori, ma può contare sulla collaborazione anche di ex studenti, professori o semplici sostenitori, tutti con un unico obiettivo: il coinvolgimento e la partecipazione a un progetto educativo comune.

L’Associazione Liceando APS è nata 6 anni fa con l’intento di sostenere il mondo della scuola e tutto ciò che vi orbita intorno, proponendo e supportando progetti, incontri formativi, eventi, laboratori e più in generale ogni attività socio-culturale complementare e aggiuntiva all'offerta formativa.

La situazione emergenziale che si è presentata nel corso del 2020, tuttavia, ha costretto ciascuno di noi a modificare consuetudini e comportamenti e a rivedere gli obiettivi e le azioni quotidiane adattandoli al nuovo contesto. Questa “rivoluzione”, che ha coinvolto pure il mondo del non profit, ha interessato anche la Liceando.

Infatti, nonostante la sospensione delle attività didattiche a marzo abbia comportato il rinvio di molti progetti, ciò non ha scoraggiato l’Associazione dall’operare nell’interesse della comunità, ma l’ha spinta a focalizzare la propria missione sul sostegno del settore sanitario per tutelare la salute pubblica.

Con questo obiettivo, il Consiglio Direttivo lo scorso 3 aprile ha deliberato l’acquisto di 2000 mascherine chirurgiche da donare a specifici reparti dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, oltre che ad altri Enti o strutture sul territorio che ne avessero avuto necessità. La prima donazione di 1000 mascherine è stata consegnata all’Ospedale nell’aprile 2020.

ELENCO DEI BENI E PRODOTTI COMPLESSIVAMENTE DONATI