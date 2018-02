Putignano, pienone di carnevale per la terza sfilata

Riflettori puntati sull’ultima sfilata in notturna di martedì 13 febbraio: Anna Falchi madrina della serata Putignano Ba - La Fondazione Carnevaledi Putignano brinda agli incassi. Dopo il successo al botteghino dei primi due corsi mascherati, Farinella ha trionfato di nuovo anche in occasione della domenica di punta che ha chiuso la giornata in bellezza con il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy. Circa 17.400 le presenze registrate, al netto dei residenti. Ma lo spettacolo continua fino a domani, martedì grasso, quando andrà in scena l’ultima sfilata in notturna di questa 624ª edizione del Carnevale. Quest sera, lunedì 12 febbraio, la giornata che precede l’ultimo giorno di Carnevale, nota come a dej d minz, sarà animata dal rito dell’Estrema Unzione. A partire dalle 19.00 un gruppo mascherato con paramenti sacerdotali si aggirerà per la città e per i vicoli del centro storico dando l’estremo saluto alla festa. Ad anticipare l’appuntamento con la tradizione, oggi dalle 16.30 (ultimo ingresso alle 18.30) – e domani dalle ore 10.30 (ultimo ingresso ore 12.30) – andrà in scena al Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci Farinella al Museo, spettacolo itinerante per bambini fino a 10 anni. Appuntamenti per i più piccoli anche martedì 13 febbraio con il laboratorio di cartapesta L’Officina del Carnevale (ore 11.00, Coworking Barsento10) e l’8ª Staffetta dei Ragazzi (partenza ore 14.45 da Corso Umberto I). Al via alle ore 19.00 l’ultimo corso mascherato, madrina della serata l’attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi. La parata si chiuderà con il Funerale del Carnevale messo in scena dall’associazione Argo. Si sfilerà al seguito del caro estinto, rappresentato da un maiale in cartapesta, che alla fine sarà bruciato. Un gesto purificatorio dal quale non resterà che un mucchio di cenere, simbolo che la Quaresima è alle porte. Nel centro storico la festa proseguirà con Carnevale N’de Jos’r, balli, maschere e gastronomia e animazione. A scandire gli ultimi istanti della festa saranno i 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni. Dalle ore 22.00, in Piazza principe di Piemonte, ci si ritroverà per salutare il Carnevale 2018 all’insegna della musica e del divertimento.