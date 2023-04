Putignano - "Road to campionati italiani" al palazzetto dello sport

Prima parte dell'appuntamento dedicato ai più piccini per poi passare agli stage per adulti

Putignano - Domani, domenica 30 Aprile si svolgerà al palazzetto dello sport di Putignano l'evento "Road to campionati italiani" organizzato dal maestro Andrulli Danilo della ÉLITE KICKBOXING, aiutato e supportato dagli instancabili maestri Biagio Tralli (direttore tecnico della nazionale italiana di Kickboxing) e Gino Clemente.

All'evento parteciperanno oltre 100 atleti di altre palestre di Puglia e Basilicata.



L'evento avrà inizio alle ore 15:00 con una parte dedicata ai bambini in cui li vedrà impegnati in diverse prove di gioco-sport, come prova percorso, prova sacchi e colpitori con i vari maestri. I bambini inoltre saranno premiati con una medaglia per la loro partecipazione e per invogliarli sempre di più a fare SPORT.



Subito dopo i bambini alle ore 16:30 circa si inizierà con lo stage per adulti con una fase di riscaldamento generale e a seguire le "strategie del combattimento" in cui i maestri faranno vedere delle tecniche da poter adottare in un combattimento. Subito dopo si passerà allo "sparring" dove gli atleti si potranno confrontare tra di loro in vista dei campionati italiani che si terranno a Jesolo dal 11 al 14 maggio dove alcuni di loro proveranno a conquistare la maglia azzurra.



"Sono certo sarà una giornata divertente e costruttiva per i ragazzi - commenta Andrulli - ma soprattutto per i bambini che attraverso il gioco si appassionano a questo sport. Ringrazio il Comune di Putignano per averci dato l'opportunità di far conoscere questa disciplina sportiva e ringrazio il mio maestro Biagio Tralli per essermi sempre vicino e supportarmi in quello che faccio. Vi aspettiamo numerosi"