"Di Vagno, tra fiaba e realtà": a teatro con gli studenti del liceo Majorana - Laterza di Putignano

In scena giovedì 4 maggio dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Stefano da Putignano in via Giambattista Carafa Balì a Putignano

Putignano - Il progetto del polo liceale Majorana - Laterza di Putignano “Laboratorio teatrale su Di Vagno” ha coinvolto un gruppo di studenti del quinto anno che ha approfondito il profilo storico, morale e intellettuale del deputato pugliese e, affiancato da ex-studenti del nostro Liceo diplomati in Recitazione, ha sperimentato codici espressivi e comunicativi propri dell’arte teatrale.



Sinossi dello Spettacolo

Una drammaturgia costruita sulla storia straordinaria del pugliese Giuseppe Di Vagno, primo parlamentare italiano ucciso dai fascisti e esempio ancora attuale di forza e coraggio contro la violenza, la guerra e la miseria dei braccianti di Puglia. Lo spettacolo teatrale si presta ad un pubblico di tutte le età e prevede performance di recitazione e musica. Si mette in scena un percorso di ricerca e di riflessione che si snoda tra una FIABA ANTICHISSIMA originale pugliese, LA FIABA DEL GRANO, scritta dallo stesso Giuseppe Di Vagno e, infine, una FIABA INEDITA elaborata da un gruppo di studenti liceali sulla base dell’eredità storica, intellettuale e morale lasciata dal deputato conversanese alle nuove generazioni. La narrazione storica, culturale ed emotiva si incarna in una creazione in legno che attraversa il palcoscenico e che si anima grazie a brani musicali antichissimi della tradizione pugliese.



Note di Regia

L’evento nasce dal “Laboratorio teatrale su Di Vagno”, progetto del Polo liceale Majorana-Laterza di cui è responsabile la docente di Storia e Filosofia Fulvia Dalessandro, e si ispira all’audiovisivo a.s. 2021\2022 con cui l’Istituto ha vinto il PRIMO PREMIO del Concorso “Raccontare Di Vagno con i linguaggi degli immaginari” promosso dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” nella ricorrenza del Centenario dell’assassinio del deputato pugliese (1921-2021).



Interpreti principali

DARIO NAPOLITANO è attore, ballerino, cantante. Inizia la sua formazione presso il DART di Olimpia Pascale a Putignano. Successivamente si laurea con il massimo dei voti presso la BSMT di Bologna diretta da Shawna Farrell. È protagonista nella prima versione europea di Something Rotten presso il teatro comunale di Ferrara. Prende parte alla tournée estiva di Grease della Compagnia della Rancia, diretta da Saverio Marconi, nel ruolo di Tom; per poi entrare nel cast ufficiale per la tournée invernale 2022/2023. Ballerino e assistente coreografo di Gillian Bruce per Italy Bares 2023 al teatro Repower di Milano.

ANTONELLA LOLIVA frequenta il corso di recitazione tenuto da Gianluca Ferrato presso il DART dal 2012 al 2019. Nel 2020 accede alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, presso cui consegue il titolo di attrice professionista nel giugno 2022. Attualmente, in concomitanza con impegni lavorativi all’interno del panorama teatrale genovese, sta ultimando il suo percorso accademico, frequentando la Masterclass con figure di rilievo del teatro e cinema italiani.

BEPPE CONSOLE inizia il suo percorso di formazione presso il DART nel 2012, grazie al quale riesce ad avere diverse esperienze sul palco con il maestro Gianluca Ferrato. Successivamente decide di continuare la sua formazione presso “Studio cinema international”, dove può studiare con attori e registi di grande livello del cinema italiano.

CAMILLA VINELLA frequenta dal 2014 per sette anni il DART. Dal 2021 studia scrittura creativa, sceneggiatura teatrale e cinematografica alla Holden di Torino. Partecipa per due anni consecutivi al laboratorio Holden di recitazione teatrale e cinematografica ideato e diretto dal regista Alessandro Avataneo. Lavora alla sceneggiatura dello spettacolo “La procedura” affiancando l’autore e regista Nicola Bremer.

FEDERICO CAMPANELLA matura esperienza nella compagnia teatrale Grocà di Castellana Grotte, diretta da Elvira Spartano.

E ancora ALESIO BAKO, GRAZIA COLUCCI e RAMONA MARZULLO.

Dietro le quinte altri 22 studenti talentuosi e appassionati, il cui contributo risulta preziosissimo per l’allestimento e la riuscita dello spettacolo.