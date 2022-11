Putignano - Progetto Moro Vive, l'on. Grassi incontra gli studenti del liceo Majorana-Laterza

Analisi ed approfondimento sulla vicenda umana e politica, del rapimento e della morte di Aldo Moro

Putignano - Nell’ambito del progetto “Moro vive”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, martedì 22 novembre 2022, dalle ore 09:30 alle ore 12:00, l’on. Grassi sarà ospite del Liceo Majorana - Laterza di Putignano, dove incontrerà gli studenti delle classi quinte.

L’evento sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Menga, e avrà come moderatrice la referente del progetto, prof.ssa Grazia Corigliano, che dialogherà con l’on. Gero Grassi e gli studenti, che assisteranno all’incontro, nei locali della Biblioteca scolastica

A pochi giorni dalla messa in onda in Rai del film “Esterno Notte” che ripercorre con grande lucidità e una narrazione vivida e potente la vicenda del rapimento e dell’uccisione dell’ onorevole Moro, l’evento sarà una preziosa occasione per ascoltare, dalla voce di chi da anni conduce una battaglia per la ricerca della verità, il racconto di un periodo storico cruento e per certi versi ambiguo, e sarà per gli studenti occasione per “riattualizzare una idea di politica ed Istituzioni che devono sempre tenere al centro la persona” come scrive l’on. Grassi nella prefazione al suo libro “La verità negata”.

Il progetto “Moro vive”, al suo secondo anno nell'Istituto putignanese, ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti pugliesi delle scuole secondarie di secondo grado il pensiero ed il ruolo di Aldo Moro.

L’incontro prevede la descrizione, attraverso gli atti processuali e delle Commissioni d’inchiesta di cui Grassi ha fatto parte per gli anni 2014-2018, della vicenda umana e politica, del rapimento e della morte di Aldo Moro, a partire dalla prima lezione all’Università di Bari del 3 novembre 1941 sino al 9 maggio 1978, data del ritrovamento del cadavere. Il tutto inserito nel quadro storico-politico italiano ed internazionale, che va dagli anni quaranta ad oggi.

A tener viva la memoria dello statista di Maglie in questi ultimi anni è stato il Consiglio regionale della Puglia con una serie di progetti fra cui, oltre “Moro vive”, anche “Moro educatore” rivolto ai docenti pugliesi e “Moro: il professore”, rivolto invece agli studenti delle università pugliesi.