Putignano – Madonna del Carmine: una messa per coloro che si chiamano Carmine e Carmelo

L’adunata in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo e l’invito di Don Mimmo Belvito

Putignano Ba - Il 16 luglio, in memoria liturgica della Beata Vergine del Monte Carmelo, presso la Chiesa del Carmine in Putignano, sarà celebrata la Santa Messa, nel corso della novena.

In particolare, alle 19,30, si ritroveranno tutti coloro che portano il nome che deriva da Carmelo o Carmine. Portare il nome che richiama la Madonna significa, non soltanto avere la certezza di una speciale protezione celeste, quanto imitare le virtù di Colei che, come un giardino, ha dato al mondo il Fiore più bello che è Gesù.

Con Maria impariamo a scalare la Santa Montagna per giungere in cima dove il Suo Figlio ci attende. Tutti coloro che portano questo bel nome sono invitati a questo appuntamento per ricevere la benedizione materna. Don Mimmo Belvito