Castellana Grotte, tutto pronto per le Fanove

I tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Vetrana avranno luogo giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2018. Il programma completo Castellana Grotte Ba - Conclusi gli eventi legati al Santo Natale, i membri del Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte presieduto da Michele Guglielmi sono al lavoro per gli ultimi preparativi in vista della CCCXXVII (327^) edizione delle Fanove, la splendente manifestazione di fede in onore di Maria Santissima della Vetrana. Com'è noto, infatti, patrocinati dal Comune di Castellana Grotte e dalla Regione Puglia, i festeggiamenti in onore della Patrona avranno luogo giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2018. Dai primi giorni del nuovo anno, la tranquilla cittadina della Bassa Murgia vibrerà nell'attesa dell'ultrasecolare appuntamento. Nel centro e nell'agro, quasi ottanta fanovisti sono alle prese con la costruzione delle gigantesche pire alle quali, nella notte dell'11 gennaio, verrà dato fuoco in segno di devozione nei confronti della Santa Liberatrice dalla peste del 1691. Per non perdere nemmeno uno degli eventi previsti, ecco il programma completo. I gennaio 2018 ore 19:00 - Santuario Madonna della Vetrana - Santa Messa con la partecipazione del Comitato Feste Patronali, esposizione della Venerata immagine statuaria della Madonna della Vetrana. Dal 3 all'11 gennaio 2018 ore 19:00 - Santuario Madonna della Vetrana - Novena animata da fra Rocco Iacovelli. Domenica 7 gennaio 2018 3:00 - Tradizionale "Diana" partenza da piazza Nicola e Costa - visita ai frantoi oleari con l'accompagnamento della banda musicale "Vito Semeraro" Castellana-Grotte. Guidati da don Vito Castiglione Minischetti, vicario zonale cittadino, verranno visitati i frantoi: Festino Domenico in S.C. Foggia di Maggio, Manghisi Pietro via Santomagno, Oleif. Soc. Coop."A.Viterbo" via Turi, Vecchio Frantoio Pace corso Italia, Rotolo Antonio via Cucumo, Frantoio Sgobba via Spirito Santo, Valente Vitantonio & C. via della Resistenza. 7:00 - Offerta e benedizione dell'olio ed accensione della lampada votiva Santuario Madonna della Vetrana 9:30 - II edizione "Sulla scia delle Fanove" Passeggiata tra le fanove con partenza dalla chiesa di San Leone Magno e arrivo al Santuario Madonna della Vetrana, in collaborazione con l'A.S.D. Atletica Castellana "Freedogs" e Apulia Trek Giovedì 11 gennaio 2018 ore 17:00 - esposizione degli Ex Voto Santuario Madonna della Vetrana - ore 18:00 - Santa Messa, accensione e benedizione della fiaccola Santuario Madonna della Vetrana ore 19:00 - accensione della fanova di largo San Francesco e fiaccolata verso il centro per l'accensione di tutte le altre fanove allestite nelle strade e piazze di Castellana-Grotte; ha inizio l'ultrasecolare manifestazione di devozione in onore di Maria Santissima della Vetrana, con canti sacri, musica popolare, gastronomia. Associazione Banda Cittadina "Castellana-Grotte", maestro Vito D'Elia Venerdì 12 gennaio 2018 La venuta in paese della sacra Immagine di Maria Santissima della Vetrana Santuario Madonna della Vetrana ore 7:00 – 11:00 - Sante Messe Santuario Madonna della Vetrana 8:00 - Diana pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca 9:00 - Giro per le vie cittadine della banda musicale Associazione Banda "Vito Semeraro" - Castellana Grotte, maestro Carlo Maria Clemente ore 12:00 – supplica Santuario Madonna della Vetrana 18:00 - Santa Messa Solenne presso il Santuario Madonna della Vetrana presieduta dal M. Rev. fra Alessandro Mastromatteo, provinciale dei frati minori di Puglia-Molise, offerta delle corone auree alla Vergine Maria della Vetrana partecipazione della Schola Cantorum "don Vincenzo Vitti" diretta da Vittorio Petruzzi 19:00 - Processione della venerata immagine di Maria Santissima della Vetrana dal Santuario alla chiesa di San Leone Magno itinerario: largo san Francesco, via Alberobello, via Selva, largo Gravinella (consegna delle chiavi della Città), viale Virgilio, via 3 Novembre, corso Italia, piazza Nicola e Costa, via N.de Bellis, via Bovio, piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via Trento, largo San Leone Magno Associazione Banda "Vito Semeraro" – Castellana-Grotte, maestro Carlo Maria Clemente Fantasia pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca Da sabato 13 a sabato 20 gennaio 2017, nei giorni feriali 7:30 – 10:00 – 18:30 - Sante Messe chiesa di San Leone Magno Domenica 14 gennaio 2018 8:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30: Sante Messe chiesa di San Leone Magno Venerdì 19 gennaio 2018 19:30 - Omaggio musicale alla Patrona chiesa di San Leone Magno Concerto della banda musicale Associazione Banda Cittadina "Castellana Grotte", maestro Vito D'Elia con la partecipazione della Schola Cantorum "don V. Vitti" diretta da Vittorio Petruzzi Sabato 20 gennaio 2018 18:30 - Solenne Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Leone Magno presieduta da S. E. mons. Giuseppe Favale, vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli partecipazione della Schola Cantorum "don Vincenzo Vitti" diretta da Vittorio Petruzzi Domenica 21 gennaio 2018 Ritorno al Santuario Madonna della Vetrana 8:00 - Diana pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca 8:00 – Santa Messa chiesa di San Leone Magno 9:00 - Giro per le vie cittadine associazione Banda Cittadina "Castellana-Grotte", maestro Vito D'Elia 10:00 – Santa Messa chiesa di San Leone Magno 11:00 - Santa Messa Solenne chiesa di San Leone Magno 12:00 - Processione della venerata immagine di Maria Santissima della Vetrana dalla chiesa di San Leone Magno al Santuario Madonna della Vetrana itinerario: largo San Leone Magno, via Trento, piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, via Bovio, via N. de Bellis, piazza Nicola e Costa, via R. Netti, via dell'Unità, largo Porta Grande, piazza C. Castellanesi, via Selva, via Alberobello, largo San Francesco, Santuario Madonna della Vetrana. ore 14:00 - accoglienza della Madonna in Santuario e preghiera di supplica Ass.ne Banda Cittadina "Castellana Grotte", maestro Vito D'Elia Fantasia pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca Domenica 28 gennaio 2018 ore 19:00 - Santa Messa di ringraziamento e ricollocazione dell'effige nella cappella