Putignano – Oculistica: più forte la squadra del Dott. Colonna con l’arrivo di un nuovo medico

Dal 1 luglio ha preso servizio nel reparto la Dott.ssa giuliana Cocozza

Putignano Ba – L’oculistica del S.Maria degli Angeli di Putignano si arricchisce di una nuova preziosa unità medica. Dal I luglio scorso ha infatti preso servizio la Dott.ssa Giuliana Cocozza.

Oculista nata a Bari dove ha compiuto i suoi studi, ha perfezionato la sua formazione presso la clinica Oculistica dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove era assunta in qualità di Dirigente Medico responsabile della chirurgia vitreoretinica.

Fortemente voluta dal Dott. Colonna a far parte dell’equipe dell’Oculistica di Putignano, la dott.ssa Cocozza arricchisce in termini di qualità l’offerta qualitativa già elevata delle prestazioni professionali erogate dalla uosvd Oculistica di Putignano.

“Rappresenta per me un motivo di grande orgoglio aver dato alla Dott.ssa Cocozza l’opportunità di fare ritorno nella sua terra di origine dopo essersi formata in un ottimo centro Oftalmologico.” Così il Dott. Gianni Colonna, direttore del reparto.

La Dott.ssa Cocozza trova così nell’oculistica di Putignano un punto di approdo, altamente qualificato, dotato di tutte le tecnologie atte a mettere in atto quello che è stato il suo percorso formativo.

Nonostante le difficoltà economiche in cui versa la Regione Puglia per non corresponsione delle spese sostenute per il covid, la Direzione Strategica della ASL/BA che è da sempre vicina alle esigenze del PO di Putignano ed in particolare dell’Oculistica di Putignano ha messo in atto tutte le procedure atte al completamento dell’organico della uosvd Oculistica.

Va ricordato che da circa otto mesi la uosvd Oculistica di Putignano ha continuato ad erogare prestazioni ordinarie di interventi chirurgici e di diagnostica ambulatoriale, a rispondere alle urgenze ed emergenze con interventi di alta complessità, nonostante siano rimasti in servizio attivo solo tre unità Mediche, compreso il Responsabile Dott. Colonna.

“Va riconosciuto il grande merito per la grande abnegazione e dedizione al lavoro della Dott.ssa Stefania Spada e della Dott.ssa Angela Tinelli che da sole hanno retto le sorti della UU.OO. – prosegue il Primario Colonna - garantendo, con grande sacrificio ed indiscussa professionalità, che le prestazioni ordinarie programmate fossero erogate nei tempi prefissati, e che fossero assicurate le prestazioni in urgenza ed emergenza.

Vengo informato, oggi, che la Direzione Strategica ha finalmente posto in essere le procedure di reclutamento per il completamento dell’organico Medico e dell’Ortottista che ancora mancano.

Auspico che a breve, dopo enormi sacrifici personali, riusciamo a portarci a regime.

Desidero, di cuore – Conclude Colonna - porgere un sentito ringraziamento alla Direzione Strategica che è sempre attenta all’ascolto delle nostre problematiche; che riesce a rispondere, sia pure con i tempi della nostra burocrazia, alle mie pressanti, ossessive ma necessarie richieste.

Un grazie all’On. Ubaldo Pagano che, oltre a sopportare i miei lamenti, ed a recitare per ognuno il suo ruolo, perora sempre ed incessantemente quelle richieste garantendo che i percorsi istituzionali si compiano nell’interesse della popolazione…”.