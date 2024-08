Tra Turi e Casamassima perde il controllo del trattore, deceduto sul colpo

Lo sfortunato agricoltore è Bardo Klevis, 32enne di origini albanesi dipendente di un’azienda agricola di Rutigliano

Turi Casamassima - Un uomo di 32 anni ha perso la vita oggi pomeriggio, 23 agosto, in un incidente sulla strada tra Turi e Casamassima

Dopo aver perso il controllo del trattore che si è schiantato contro un muretto a secco e si è ribaltato. Nonostante l'intervento del 118, per la vittima, di nazionalità albanese, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri sono giunti sul posto e stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente.