Monopoli - Incidente col parapendio alla Loggia di Pilato

Il protagonista della vicenda non è risultato in pericolo di vita

Monopoli - Per cause da accertare nel primo pomeriggio venivamo allertati per un parapendio caduto in zona IMPALATA più precisamente al di sotto della Loggia di Pilato nella zona panoramica dove abitualmente questi tipi di veivoli compiono i loro lanci.

Probabilmente per un cambio improvviso di vento o altre cause da accertare l'uomo di 46 anni di Locorotondo perdeva il controllo e precipatava nella fitta macchia mediterranea. Subito allertati i soccorsi. Giungevano oltre le squadre di terra dei Vigili del Fuoco anche il Drago 127 dal Nucleo Elicotteri della Direzione Regionale VVF Puglia. Frattanto anche da terra raggiungevano l'uomo e constatavano che era in vita nonostante le contusioni e probabili fratture agli arti inferiori.

Il Drago 127 vericellava sul posto un medico e un infermiere dell'auto medica di Alberobello.

Anche grazie agli elisoccorritori e al Nucleo SAF (speleo Alpino Fluviale) del Comando VVF di Bari l'uomo stabilizzato veniva portato sull'elicottero e condotto all'aeroporto di Bari dove ad attenderlo c'era già un ambulanza del pronto soccorso del policlinico.L'uomo sembra non in pericolo di vita.