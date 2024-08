Il Volo a Monopoli: il concerto da sogno organizzato dall’Ass. Il Tassello Mancante

L’evento a Cala Batteria è stato un trionfo e resterà nel cuore e nella memoria degli spettatori

Monopoli Ba – Il favoloso trio musicale de Il Volo, approda a Monopoli raggiungendo il palco in barca, via mare. È così che ha avuto inizio tra gli applausi scroscianti del numerosissimo pubblico intervenuto, il concerto del “Tutti per uno-Capolavoro tour”.

Un vero incanto tra i brani dei musicisti e delle altre interpretazioni di successi immortali che hanno fatto la storia della musica italiana, con omaggi a grandi artisti.

Gianluca, Ignazio e Piero, i tre italiani che portano il “Bel canto” italiano in giro per il mondo, accompagnati da una splendida orchestra hanno saputo davvero emozionare quella piccola ma suggestiva parte di Monopoli, Cala Batteria, località che ospitava questo grande spettacolo della musica e che tutto il Mondo ha potuto ammirare.

Un’intuizione straordinaria dunque quella dell’Associazione Il Tassello Mancante, organizzatrice dell’evento, unica data del tour in Puglia. “Il primo a crederci con noi fu Pasquale Vurro – Dichiarano gli organizzatori - autentico mago dei concerti, scommettendo sulla unicità di questo evento giusto qualche giorno prima della sua dolorosa scomparsa...”.

Ad ulteriore conferma del successo ottenuto, la valanga di attestazioni di gradimento post-evento espressi sulla pagina facebook dell’Associazione, dagli spettatori che ne hanno esaltato anche l’elevato livello organizzativo.

Il Tassello Mancante ringrazia il pubblico presente e tutti coloro che ad ogni titolo hanno reso possibile questo evento, dagli sponsor sino ai responsabili di una logistica complessa ma unica come quella di Cala Batteria.

Dopo 15 anni dal debutto, Il Volo festeggierà con una serie di concerti il traguardo musicale raggiunto con un tour mondiale, che li porterà in autunno anche a Dubai, Atene, Barcellona, Sofia, Londra.