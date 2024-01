Castellana G. - Tassa di Soggiorno: approvato il nuovo regolamento

Il Consiglio Comunale di Castellana ha approvato il nuovo regolamento sull'Imposta Comunale di Soggiorno dovuto per ogni pernottamento nelle strutture ricettive cittadine

Castellana Grotte Ba - Ampliata la platea dei soggetti alle esenzioni. Cambia anche l’importo dell’imposta: 3 euro a persona per pernottamento nelle strutture classificate da quattro stelle in su, 2 euro a persona per pernottamento nelle strutture fino a 3 stelle. Entro il 30 gennaio di ogni anno obbligatoria la dichiarazione annuale da presentare al Comune.





Confermato l’impianto generale dell’imposta, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive stesse, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.



Fra le novità, è stata innanzitutto notevolmente ampliata la platea dei soggetti ammessi alle esenzioni che, a norma dell’art. 5, oggi prevede:

- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Castellana Grotte; gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Castellana Grotte; i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

- i soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 in situazione di gravità e che necessitano di intervento assistenziale permanente, ed un solo loro accompagnatore;

- i malati che debbano effettuare terapie e visite mediche presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica; un solo accompagnatore che assiste i degenti e/o gli assistiti ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per tutto il periodo di degenza;

- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni 18, ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per un massimo di 2 persone per paziente per il periodo di ricovero; gli autisti e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati nella misura massima di 2 autisti ed un accompagnatore ogni 25 persone;

- gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;

- i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.



Cambia anche l’importo dell’imposta: per le strutture ricettive classificate da quattro stelle in su 3 euro a persona per pernottamento; per quelle fino a 3 stelle e per tutte le altre strutture 2 euro a persona per pernottamento, sempre con un massimo di 5 pernottamenti consecutivi assoggettati al pagamento. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo il gestore sarà tenuto a versare comunque l’imposta, in quanto responsabile del pagamento.



Permane per le strutture ricettive l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale (Modello 2) al Comune di Castellana Grotte entro il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello di imposta, mentre il vecchio conto di gestione (ex Modello 21) è stato sostituito da una comunicazione da effettuare entro il 30 giugno direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.



Il regolamento, la modulistica e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito internet istituzionale all’indirizzo https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/elenco-servizi/ics-imposta-comunale-di-soggiorno.