Castellana G. - Il centro urbano avrà 70 nuove telecamere di videosorveglianza

Partiti in questi giorni gli interventi per la realizzazione del sistema di videosorveglianza nelle aree del centro storico, di piazza Garibaldi e vie limitrofe, corso Italia e viale Aldo Moro, collegate in fibra ottica e indirizzate verso Centrale di monitoraggio presso la Polizia Municipale

Castellana Grotte Ba - Iniziati in questi giorni, a partire dal centro storico, i lavori per la realizzazione del sistema di videosorveglianza del centro urbano di Castellana Grotte, una rete che connetterà assieme circa 70 telecamere previste nelle aree del nucleo antico, di piazza Garibaldi e vie limitrofe, corso Italia e viale Aldo Moro, collegate tra loro in fibra ottica e indirizzate verso una Centrale di monitoraggio presso gli uffici della Polizia Locale.

Il sistema di videosorveglianza, che ha come obiettivi primari quello di rendere più sicuro il centro storico e il territorio urbano immediatamente vicino e di collegare anche le telecamere attualmente presenti in Villa Comunale, si innesta anche in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Castellana che ha, appunto, come centro principale il nucleo antico. Proprio in quegli spazi, infatti, nei prossimi mesi sono previsti anche gli interventi per la realizzazione dei varchi della Ztl e le opere Pnrr connesse al PINQUA - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare con la risistemazione del basolato e il restauro di tre immobili.

“Proseguiamo nel nostro percorso di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi maggiormente identitari della nostra Castellana - ha precisato il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti - E lo facciamo in questo caso intervenendo con un sistema che potrà garantire assieme la sicurezza di tutti e il mantenimento del decoro urbano”.

“Valorizzare il centro storico - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Caputo - è una priorità di questa amministrazione che intende, insieme all'individuazione dei parcheggi per i residenti, iniziare a creare le condizioni affinché il nostro centro storico possa essere attrattivo per imprenditori e turisti”.

Il sistema di videosorveglianza è finanziato dalla Città Metropolitana di Bari "Rete metropolitana degli attrattori culturali” nell’ambito del progetto “Comune in Piazza".