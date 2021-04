Noci - Installate 20 nuove telecamere nell’area compresa tra il Museo dei Ragazzi e la Villa Comunale

Ora il numero di dispositivi per la videosorveglianza sale a 41, più 9 di lettura targhe

Noci Ba – La città di Noci punta sulla sicurezza pubblica attraverso l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza. Sono 20 le nuove telecamere installate, e già in funzione, nell’area compresa tra il Museo dei Ragazzi e la Villa Comunale, grazie ad un finanziamento ad hoc della Regione Puglia.

Così il Sindaco Domenico Nisi: «Grazie a questo finanziamento abbiamo potuto ulteriormente potenziare il sistema di videosorveglianza già attivo ai varchi di accesso e in altre zone del paese. Un intervento da 70mila euro, che si aggiungono ai circa 200mila impiegati dall’amministrazione comunale nel 2019 per il progetto “Noci Intelligent City”, finanziato dalla Città Metropolitana. Con le 20 nuove videocamere – Aggiunge il primo cittadino - il numero delle telecamere funzionanti sale a 41, più 9 di lettura targhe. Si tratta di un sistema con caratteristiche particolari, in grado di generare flussi di immagini ad altissima risoluzione e permettere a Polizia Locale e Carabinieri una più efficace azione di prevenzione e contrasto ai reati».

Il sistema di controllo a monitor è stato collocato in una apposita sala operativa allestita nel locale comando di polizia municipale.