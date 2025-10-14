Putignano - Grave incidente sul Canale di Pirro: tre feriti, uno in condizioni critiche

L’impatto fra due automobili avviene poco prima di mezzanotte lungo la strada che conduce a Fasano. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri per i soccorsi e i rilievi. ph Vivilastrada

Putignano - In tarda serata, lunedì 13 ottobre, due vetture si sono scontrate lungo il tratto stradale del Canale di Pirro, in direzione Fasano, provocando il ferimento di tre persone, una delle quali versa in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’impatto è stato violentissimo e le cause restano al momento incerte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Putignano, il personale del 118 e le forze dell’ordine — i Carabinieri — per approntare i soccorsi e avviare i rilievi.

I tre occupanti coinvolti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Monopoli. Di questi, uno è in condizioni gravi e risulta in rianimazione. Le autorità competenti stanno esaminando la dinamica dell’evento (velocità, visibilità, traiettorie) per accertare eventuali responsabilità.

Il sinistro ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nel tratto interessato, già oggetto di attenzioni e segnalazioni da parte dei residenti in passato. Non si escludono, infatti, fattori quali eccesso di velocità, distrazione o condizioni del manto stradale.



Continueremo a seguire l’evolversi delle condizioni dei feriti e gli sviluppi delle indagini.