Grave incidente sulla Putignano - Gioia del Colle

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 106 che collega Gioia del Colle e Putignano.

Putignano / Gioia del Colle - Due auto, una Ford Kuga e una Volkswagen Passat, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. L'impatto è stato molto violento e ha causato il ferimento grave di due persone, che viaggiavano a bordo delle due vetture.

I feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Bari dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Putignano, che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte, e i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Gioia del Colle, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.



La strada provinciale 106 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Le due persone ferite nell'incidente sono un uomo di 45 anni e una donna di 35 anni. Entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. I Carabinieri stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui l'alta velocità e l'asfalto bagnato.