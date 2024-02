Controlli della Guardia Finanza al Carnevale di Putignano 2024

Sono state rilevate numerose violazioni fiscali e amministrative, compresi controlli rivolti a bed and breakfast e case vacanza, al fine di contrastare le locazioni non dichiarate.

Putignano - Durante la 630esima edizione del Carnevale di Putignano, a cui hanno partecipato oltre 85 mila persone durante le quattro giornate di sfilate dei carri allegorici, sono state scoperte diverse pratiche illegali.

Tra cui la vendita abusiva di biglietti, affitti non dichiarati di case vacanza e bed and breakfast, nonché circa sessanta violazioni fiscali e amministrative tra alcuni operatori economici. I controlli sono stati condotti dalla Guardia di Finanza in collaborazione con le altre forze dell'ordine al fine di garantire il regolare svolgimento dell'evento.



Dopo i controlli, sono state individuate circa 60 violazioni relative alla mancata memorizzazione dei corrispettivi telematici e all'assenza del misuratore fiscale in quattro attività commerciali. Inoltre, sono stati sequestrati amministrativamente diversi titoli di accesso alla manifestazione venduti illegalmente da un individuo proveniente dalla Campania, che è stato segnalato alla Prefettura di Bari.