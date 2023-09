Putignano - Castellana: violento scontro tra auto sulla strada provinciale 237

Il sinistro nel tardo pomeriggio all'altezza dello svincolo per un'area di servizio - Ph Vivilastrada

Putignano - Violento impatto tra autovetture sulla strada provinciale 237 che collega Putignano e Castellana Grotte imtorno alle 17:30 di oggi 5 settembre 2023.

Il grave incidente stradale con feriti all'altezza della stazione di servizio IP. Sul posto sono giunti il 118 della postazione di Putignano con intervento di diverse ambulanze.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale per regolare la circolazione stradale. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli. Per la viabilità Sicurezza Ambiente sezione di Acquaviva delle Fonti.