Putignano - Donna 57enne ritrovata senza vita presso la sua abitazione

Donna di 57 anni rinvenuta cadavere nella sua casa dove viveva sola. ph 2Cinforma

Putignano - La vicina di casa, non vedendola stamattina, si è allarmata e ha chiamato i Carabinieri della Stazione Locale, diretti da C.te L.Ten. Rocco Cicalese.

Quando i militari sono arrivati a casa della donna, in Via Re di Puglia vicino alle Grotte di Putignano, non sono stati in grado di entrare e hanno chiesto l'intervento dei VV.F. del turno B e di un'ambulanza del 118 dalla postazione di Noci.

Una volta entrati, i pompieri hanno trovato la donna priva di segni vitali e si presume che sia stata colta da malore durante la notte precedente.

Purtroppo, i sanitari hanno confermato il decesso.