Salvato dai Vigili del Fuoco di Putignano un volpino precipitato in una cisterna

A guidare i soccorritori sul luogo dell'accaduto la mamma del cucciolo. Poi tutto è finito bene. (In collaborazione con 2Cinforma)

Turi – Sammichele Ba – Una bella storia di Natale a lieto fine quella che ci permettono di raccontare i Vigili del fuoco del Distaccamento di Putignano, intervenuti qualche giorno fa per portare in salvo un cucciolo di volpino che era accidentalmente caduto in una vecchia cisterna abbandonata.

Il fatto si è verificato nella giornata del 26 dicembre in un fondo agricolo ubicato tra Turi e Sammichele di Bari. Due cani, mamma e cucciolo, scorazzavano tranquillamente in quei terreni, come probabilmente erano soliti fare.

Sennonché questa volta, il cucciolo si è imbattuto in una vecchia cisterna abbandonata scavata nel terreno e vi è caduto dentro. E’ stata la mamma volpina ad attirare l’attenzione di alcuni contadini intenti a raccogliere le olive che erano nelle vicinanze, i quali, incuriositi dagli strazianti latrati dell’animale, si sono avvicinati per vedere cosa stesse accadendo all’animale. Di lì si sono accorti della profonda cavità dove era precipitato il cucciolo.

Non sapendo come intervenire i contadini hanno pensato bene di allertare la centrale operativa del 115 di Bari che ha subito inviato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento più vicino, ovvero quello di Putignano, quella del Turno D, dei coordinata dal Capo Squadra Esperto Giuseppe Sonnante.







I componenti della squadra esperti di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), si sono calati per circa otto metri nella cisterna, raggiungendo il cagnolino ormai stremato e impaurito, riuscendo però a riportarlo in salvo in superficie.



A modo loro i due volpini bianchi, hanno manifestato in ogni modo la loro gratitudine verso i loro salvatori, facendosi accarezzare e accentando carezze e acqua e un po’ di cibo per rinfrancarsi, pronti a ritornare in libertà.

Un episodio non del tutto nuovo per i Vigili del Fuoco di Putignano, i quali già in altre numerosi occasioni si sono distinti per la particolare sensibilità e cura con le quali hanno eseguito questo tipo di interventi, nella la maggior parte dei casi portati a termine con successo.