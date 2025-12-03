Putignano - Linguistico, Classico e Scienze Applicate del liceo Majorana-Laterza al top per Bari e provincia

Il recente rapporto 2024/2025 di Eduscopio – l’osservatorio della Fondazione Agnelli che ogni anno valuta le scuole secondarie di secondo grado sulla base degli esiti universitari e lavorativi dei diplomati – conferma un trend ormai consolidato: nella provincia di Bari sono gli istituti fuori dal capoluogo a dominare le classifiche.
Nella città di Bari, per i licei classici, il migliore risulta il Liceo Socrate, seguito da Flacco e Cirillo. Per i licei scientifici, il primato va al Liceo Salvemini, seguito dal Scacchi e dal Fermi. Tuttavia, nella graduatoria complessiva della provincia, gli istituti delle aree interne – tra cui quelli di Putignano e Mola – superano nettamente le performance del capoluogo.
Il successo del liceo Majorana-Laterza (Putignano)
In questo contesto spiccano i risultati del Liceo Majorana-Laterza di Putignano, che si conferma tra i migliori in provincia su più indirizzi.
- Liceo Linguistico: in questo indirizzo, Majorana-Laterza si colloca al vertice della classifica di provincia.
- Liceo Classico: primo posto provinciale secondo Eduscopio 2024.
- Liceo Scientifico / Scienze Applicate (1 posto): ottimi risultati anche qui — la scuola risulta nei primi posti per questi indirizzi
Un quadro complessivo e qualche riflessione.
Il rapporto Eduscopio — che analizza gli esiti di circa 1,3 milioni di diplomati su oltre 8.000 indirizzi diversi a livello nazionale conferma che la provincia di Bari supera il capoluogo in termini di preparazione per l’università e coerenza del percorso post-diploma. Il caso di Majorana-Laterza è emblematico: un liceo di provincia che ottiene primati nelle aree classico, linguistico e scientifico, dimostrando che la qualità formativa può emergere anche lontano dai grandi centri urbani. Per studenti e famiglie che si apprestano a scegliere l’indirizzo dopo la terza media, questi dati rappresentano un elemento di orientamento concreto: non solo un nome, ma un’indicazione statistica su quanto l’istituto prepari davvero agli studi universitari e al mondo del lavoro.
LICEO LINGUISTICO – Eduscopio 2025
- Majorana - Laterza – Putignano
- Giuseppe Tarantino – Gravina in Puglia
- Da Vinci - Majorana – Mola di Bari
- Sylos - Fiore – Terlizzi
- Orazio Tedone – Ruvo di Puglia
- Edoardo Amaldi – Bitetto
- Domenico Cirillo – Bari
- Marco Polo – Bari
- Don Lorenzo Milani – Acquaviva delle Fonti
- Vito Fornari – Molfetta
LICEO CLASSICO – Eduscopio 2025
- Majorana - Laterza – Putignano
- Amerigo Vespucci – Giovinazzo
- Sylos - Fiore – Terlizzi
- Oriani - Tandoi – Corato
- Einstein - Da Vinci – Molfetta
- Socrate – Bari
- Canudo - Marone - Galilei – Gioia del Colle
- Cagnazzi – Altamura
- Quinto Orazio Flacco – Bari
- Galilei - Curie – Monopoli
LICEO SCIENTIFICO – Eduscopio 2025
- Da Vinci - Majorana – Mola di Bari
- Majorana - Laterza – Putignano
- Pietro Sette – Santeramo in Colle
- Einstein - Da Vinci – Molfetta
- Orazio Tedone – Ruvo di Puglia
- Galilei - Curie – Monopoli
- Gaetano Salvemini – Bari
- Enrico Fermi – Bari
- Leonardo Da Vinci – Cassano delle Murge
- Arcangelo Scacchi – Bari
Questi dati mostrano come il Liceo Majorana-Laterza di Putignano si distingua nettamente nel panorama provinciale, risultando primo assoluto sia nel Liceo Classico che nel Liceo Linguistico che nel Liceo Scienze Applicate, e secondo posto nel Liceo Scientifico, confermando la scuola come uno dei poli formativi d’eccellenza della Puglia.