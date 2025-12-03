  • Home
Putignano - Linguistico, Classico e Scienze Applicate del liceo Majorana-Laterza al top per Bari e provincia

Il recente rapporto 2024/2025 di Eduscopio – l’osservatorio della Fondazione Agnelli che ogni anno valuta le scuole secondarie di secondo grado sulla base degli esiti universitari e lavorativi dei diplomati – conferma un trend ormai consolidato: nella provincia di Bari sono gli istituti fuori dal capoluogo a dominare le classifiche.

liceo majorana laterza putignanoNella città di Bari, per i licei classici, il migliore risulta il Liceo Socrate, seguito da Flacco e Cirillo. Per i licei scientifici, il primato va al Liceo Salvemini, seguito dal Scacchi e dal Fermi. Tuttavia, nella graduatoria complessiva della provincia, gli istituti delle aree interne – tra cui quelli di Putignano e Mola – superano nettamente le performance del capoluogo.

Il successo del liceo Majorana-Laterza (Putignano)

In questo contesto spiccano i risultati del Liceo Majorana-Laterza di Putignano, che si conferma tra i migliori in provincia su più indirizzi.

  • Liceo Linguistico:  in questo indirizzo, Majorana-Laterza si colloca al vertice della classifica di provincia.

  • Liceo Classico: primo posto provinciale secondo Eduscopio 2024.

  • Liceo Scientifico / Scienze Applicate (1 posto): ottimi risultati anche qui — la scuola risulta nei primi posti per questi indirizzi

Un quadro complessivo e qualche riflessione.

Il rapporto Eduscopio — che analizza gli esiti di circa 1,3 milioni di diplomati su oltre 8.000 indirizzi diversi a livello nazionale conferma che la provincia di Bari supera il capoluogo in termini di preparazione per l’università e coerenza del percorso post-diploma. Il caso di Majorana-Laterza è emblematico: un liceo di provincia che ottiene primati nelle aree classico, linguistico e scientifico, dimostrando che la qualità formativa può emergere anche lontano dai grandi centri urbani. Per studenti e famiglie che si apprestano a scegliere l’indirizzo dopo la terza media, questi dati rappresentano un elemento di orientamento concreto: non solo un nome, ma un’indicazione statistica su quanto l’istituto prepari davvero agli studi universitari e al mondo del lavoro.

LICEO LINGUISTICO – Eduscopio 2025

  1. Majorana - Laterza – Putignano
  2. Giuseppe Tarantino – Gravina in Puglia
  3. Da Vinci - Majorana – Mola di Bari
  4. Sylos - Fiore – Terlizzi
  5. Orazio Tedone – Ruvo di Puglia
  6. Edoardo Amaldi – Bitetto
  7. Domenico Cirillo – Bari
  8. Marco Polo – Bari
  9. Don Lorenzo Milani – Acquaviva delle Fonti
  10. Vito Fornari – Molfetta

LICEO CLASSICO – Eduscopio 2025

  1. Majorana - Laterza – Putignano
  2. Amerigo Vespucci – Giovinazzo
  3. Sylos - Fiore – Terlizzi
  4. Oriani - Tandoi – Corato
  5. Einstein - Da Vinci – Molfetta
  6. Socrate – Bari
  7. Canudo - Marone - Galilei – Gioia del Colle
  8. Cagnazzi – Altamura
  9. Quinto Orazio Flacco – Bari
  10. Galilei - Curie – Monopoli

LICEO SCIENTIFICO – Eduscopio 2025

  1. Da Vinci - Majorana – Mola di Bari
  2. Majorana - Laterza – Putignano
  3. Pietro Sette – Santeramo in Colle
  4. Einstein - Da Vinci – Molfetta
  5. Orazio Tedone – Ruvo di Puglia
  6. Galilei - Curie – Monopoli
  7. Gaetano Salvemini – Bari
  8. Enrico Fermi – Bari
  9. Leonardo Da Vinci – Cassano delle Murge
  10. Arcangelo Scacchi – Bari

Questi dati mostrano come il Liceo Majorana-Laterza di Putignano si distingua nettamente nel panorama provinciale, risultando primo assoluto sia nel Liceo Classico che nel Liceo Linguistico che nel Liceo Scienze Applicate, e secondo posto nel Liceo Scientifico, confermando la scuola come uno dei poli formativi d’eccellenza della Puglia.

 
