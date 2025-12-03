Putignano - Linguistico, Classico e Scienze Applicate del liceo Majorana-Laterza al top per Bari e provincia

Il recente rapporto 2024/2025 di Eduscopio – l’osservatorio della Fondazione Agnelli che ogni anno valuta le scuole secondarie di secondo grado sulla base degli esiti universitari e lavorativi dei diplomati – conferma un trend ormai consolidato: nella provincia di Bari sono gli istituti fuori dal capoluogo a dominare le classifiche.



Nella città di Bari, per i licei classici, il migliore risulta il Liceo Socrate, seguito da Flacco e Cirillo. Per i licei scientifici, il primato va al Liceo Salvemini, seguito dal Scacchi e dal Fermi. Tuttavia, nella graduatoria complessiva della provincia, gli istituti delle aree interne – tra cui quelli di Putignano e Mola – superano nettamente le performance del capoluogo.

Il successo del liceo Majorana-Laterza (Putignano)

In questo contesto spiccano i risultati del Liceo Majorana-Laterza di Putignano, che si conferma tra i migliori in provincia su più indirizzi.

Liceo Linguistico : in questo indirizzo, Majorana-Laterza si colloca al vertice della classifica di provincia.





Liceo Classico : primo posto provinciale secondo Eduscopio 2024.





Un quadro complessivo e qualche riflessione.

Il rapporto Eduscopio — che analizza gli esiti di circa 1,3 milioni di diplomati su oltre 8.000 indirizzi diversi a livello nazionale conferma che la provincia di Bari supera il capoluogo in termini di preparazione per l’università e coerenza del percorso post-diploma. Il caso di Majorana-Laterza è emblematico: un liceo di provincia che ottiene primati nelle aree classico, linguistico e scientifico, dimostrando che la qualità formativa può emergere anche lontano dai grandi centri urbani. Per studenti e famiglie che si apprestano a scegliere l’indirizzo dopo la terza media, questi dati rappresentano un elemento di orientamento concreto: non solo un nome, ma un’indicazione statistica su quanto l’istituto prepari davvero agli studi universitari e al mondo del lavoro.

LICEO LINGUISTICO – Eduscopio 2025

Majorana - Laterza – Putignano Giuseppe Tarantino – Gravina in Puglia Da Vinci - Majorana – Mola di Bari Sylos - Fiore – Terlizzi Orazio Tedone – Ruvo di Puglia Edoardo Amaldi – Bitetto Domenico Cirillo – Bari Marco Polo – Bari Don Lorenzo Milani – Acquaviva delle Fonti Vito Fornari – Molfetta





LICEO CLASSICO – Eduscopio 2025

Majorana - Laterza – Putignano Amerigo Vespucci – Giovinazzo Sylos - Fiore – Terlizzi Oriani - Tandoi – Corato Einstein - Da Vinci – Molfetta Socrate – Bari Canudo - Marone - Galilei – Gioia del Colle Cagnazzi – Altamura Quinto Orazio Flacco – Bari Galilei - Curie – Monopoli





LICEO SCIENTIFICO – Eduscopio 2025

Da Vinci - Majorana – Mola di Bari Majorana - Laterza – Putignano Pietro Sette – Santeramo in Colle Einstein - Da Vinci – Molfetta Orazio Tedone – Ruvo di Puglia Galilei - Curie – Monopoli Gaetano Salvemini – Bari Enrico Fermi – Bari Leonardo Da Vinci – Cassano delle Murge Arcangelo Scacchi – Bari





Questi dati mostrano come il Liceo Majorana-Laterza di Putignano si distingua nettamente nel panorama provinciale, risultando primo assoluto sia nel Liceo Classico che nel Liceo Linguistico che nel Liceo Scienze Applicate, e secondo posto nel Liceo Scientifico, confermando la scuola come uno dei poli formativi d’eccellenza della Puglia.