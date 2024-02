Carnevale di Putignano - Successo per la sfilata al mattino, martedì grasso nuovo appuntamento

Sfilata mattutina con il sole per il The Greatest Show del Carnevale di Putignano.

Putignano - La voglia di festa ha trionfato sul maltempo, e nemmeno qualche goccia di pioggia ha scoraggiato i partecipanti al Carnevale di Putignano. Ieri, domenica 11 febbraio, ben 30mila persone hanno affollato il centro della città.

Il Direttore artistico e organizzativo del Carnevale, Gianluca Ignazzi, ha commentato: "Siamo pieni di gioia, la gente ha voluto premiare il nostro duro lavoro anche per il secondo grande evento del Carnevale. 1000 mq di intrattenimento, tra giochi medievali, burattini, street band, maghi e giocolieri, hanno accompagnato una magnifica sfilata conclusasi con la performance di Ernia, uno degli artisti più promettenti d'Italia. È un onore che abbia scelto Putignano come palco per esibirsi. Ci stiamo preparando per un martedì grasso straordinario con una sorpresa: un nono carro armonico che ospiterà uno spettacolo in stile pugliese con gli amici Terraross".



Una novità affascinante del secondo corso mascherato è stata la presenza della mitica DeLorean di "Ritorno al Futuro" lungo il percorso. Inoltre, ci sono stati cooking-show e animazione in piazza Farinella, dove un cubo di luminarie, il Lighting Photo Booth, ha creato uno scenario suggestivo per foto ricordo firmate dall'artista fotografo Dino Frittoli. Nel centro storico, insieme agli allestimenti, alle mostre e all'intrattenimento a tema carnevale, c'è stata anche l'animazione musicale di "A Pressione N'de Jos'r", a cura di Trullando. Molti visitatori hanno anche apprezzato il Museo del Carnevale e della Cartapesta e l'esposizione "La Carta elegante" di Luigia Bressan presso la casa museale del Principe Romanazzi Carducci.



La Presidente della Fondazione Carnevale, Carmela Curci, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide meteorologiche durante un evento come il Carnevale, che si tiene in pieno inverno. "La forza di un'organizzazione sta nel trovare soluzioni nei momenti più delicati", ha affermato. "Anche in questa occasione, Putignano ha dimostrato di saper accogliere migliaia di visitatori regalando loro uno spettacolo all'altezza delle aspettative. Continuiamo avanti e aspettiamo con ansia il martedì e poi il sabato successivo per la grandiosa chiusura con il nostro super ospite Amadeus".

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CARNEVALE N630

I riti del Carnevale di Putignano raggiungeranno il loro momento più goliardico proprio fra lunedì e martedì prossimi.

Lunedì 12 febbraio si svolgerà l’Estrema Unzione del Carnevale con, a sorpresa, l’elezione della “suora dell’anno”.

Martedì 13 febbraio, dalle ore 19.00 la parata del TONN TONN TONN PARTY con “I Terraross” che presenteranno lo speciale spettacolo “Tiembe e fresche popolare dal passato al futuro”; a seguire il rito del Funerale del Carnevale a cura di Argo e, infine, La Campana dei Maccheroni dalle ore 21.30 in piazza Principe di Piemonte con La Zizzania.