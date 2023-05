Élite Kickboxing riempie il palazzetto dello sport di Putignano

L'evento "Road to campionati italiani" ha fatto leteralmente il pieno. Grande soddisfazione per gli organizzatori: Maestri Danilo Andrulli, Biagio Tralli e Gino Clemente

Putignano Ba - Domenica 30 Aprile si è svolto a Putignano l'evento di Kickboxing "Road to campionati italiani" organizzato dal maestro Andrulli Danilo affiancato dai maestri Biagio Tralli e Gino Clemente.

Tantissima gente è accorsa al palazzetto dello sport di Putignano che ha ospitato ben oltre 140 atleti tra adulti e bambini provenienti da Puglia e Basilicata. La manifestazione è iniziata dando spazio ai bambini che si sono cimentati in diverse prove come: prova percorso, prova sacchi, e tecniche ai colpitori con i vari maestri. Circa 50 bambini hanno partecipato a questo evento.

E alla fine sono stati premiati dal presidente regionale Gianni Laterza con una medaglia per far sì che tutti i bambini si appassionino a questo sport e che crescano con valori che solo lo sport sa dare.

Subito dopo si è passati agli adulti, con la presenza dell'assessore allo sport Alessandro D'Aprile che si è voluto complimentare con tutti gli atleti presenti ma in particolar modo con Marco Sportelli, atleta della élite kickboxing di Putignano che ha vinto il campionato italiano cadetti, premiandolo per il risultato ottenuto con una bellissima pergamena da parte di tutta l'amministrazione comunale.

Dopodiché l'assessore, facendo un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti per i prossimi impegni sportivi, ha passato la parola al maestro Biagio Tralli che con delle bellissime parole ha consegnato il diploma da istruttore di Kickboxing al maestro Danilo Andrulli.

Avviati verso la fase di riscaldamento gli atleti si sono preparati per passare alla parte specifica di questa disciplina attraverso delle tecniche guidate dal maestro Biagio Tralli e Gino Clemente. Dopo una prima parte di tecniche si è passati allo sparring, nella quale, finalmente, tutti gli atleti hanno potuto confrontarsi tra di loro. Tutti gli atleti presenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con atleti di altre palestre in vista dei prossimi campionati italiani che si terranno a Jesolo dal 11 al 14 maggio, in cui alcuni di loro proveranno la conquista della maglia azzurra.