Carnevale Di Putignano Le attività del Servizio Protezione Civile per la sicurezza di pubblico e partecipanti

Per garantire una efficiente attività di coordinamento nella gestione dell’evento e un rapido ed efficace intervento in eventuali situazioni di emergenza, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), allestito presso la sede del Comando di Polizia Locale di Putignano

Putignano Ba - Al C.O.C. afferiscono tutte le strutture operative territoriali (Vigili del fuoco; Servizio di Soccorso Sanitario; Forze di Polizia; Volontariato di Protezione Civile; Servizi di Sicurezza; ecc.) e componenti (Amministrazione, Fondazione del Carnevale) del Servizio di Protezione Civile.

È coordinato dalla d.ssa SCALINI Maria Teresa – Comandante la Polizia Locale e Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Per la gestione dei soccorsi sanitari durante la manifestazione è stato approvato dalla Centrale Operativa “118”, un piano sanitario che ha previsto, per ciascuna parata:

02 ambulanze di soccorso (con a bordo medico e/o infermiere e soccorritori qualificati ed abilitati all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno);

03 ambulanze di trasporto (con a bordo soccorritori qualificati ed abilitati all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno);

20 soccorritori appiedati (abilitati all'uso del defibrillatore e di uno zaino di soccorso);

02 automediche medicalizzate (con a bordo medico, infermiere e soccorritori qualificati ed abilitati all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno)

Ecco i numeri del personale operativo durante ciascuna sfilata:

circa 80 unità delle Forze di Polizia per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinati dal Vice Questore dott. Di Nunno Gerardo – Dirigente del Commissariato di PS di Putignano

(Polizia di Stato, tra personale del Commissariato, Reparto Mobile, Artificieri e Cinofili, Polizia Stradale e Ferroviaria; Carabinieri della Stazione di Putignano, della Compagnia di Gioia del Colle e dei “Nuclei Mobili” dell’XI RGT Carabinieri “Puglia”; Guardia di Finanza di Putignano).

Circa 30 unità della Polizia Locale per la gestione della viabilità (attraverso apposite convenzioni si è avuta la collaborazione di n. 2 unità di PL di Bari, 4 unità di PL di Gravina in Puglia, 4 di Alberobello e 4 della Città Metropolitana);

Circa 130 unità Steward, per servizi di sicurezza e controllo;

circa 45 Volontari di Protezione Civile del Sistema Locale (Gruppo Comunale di Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri – Putignano, OPER, OVERLAND)

circa 75 Operatori per il soccorso Sanitario (ANPAS Puglia, CRI Bassa Murgia e CO 118)

circa 55 Operatori per le radiocomunicazioni (FIR-CB SER Puglia “Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band – Servizio Emergenza Radio” e ARI Bari “Associazione Radioamatori Italiani”)

circa 20 Vigili del Fuoco per il Servizio Anticendio.

Oltre al personale impiegato direttamente dalla Fondazione Carnevale di Putignano per i servizi ai parcheggi ed ai varchi di accesso.

Importante l’apporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile per il supporto tecnico all’amministrazione Comunale, della Fondazione Carnevale e delle altre forze, nelle decisioni più delicate, grazie alle competenze ed all’esperienza lavorativa del Coordinatore dott. Antonio Pugliese (poliziotto elicotterista in servizio c/o il reparto volo di Bari).

Inoltre, sono stati individuate all’interno del Gruppo Comunale le figure di responsabilità che permetteranno di renderlo operativo:

Responsabile Settore Logistico: Giuseppe Martucci

Responsabile Settore Operativo: Davide Laruccia

Responsabile Settore Tecnologico: Antonio Pugliese ad interim.

Fondamentale per la buona riuscita della manifestazione è stata la collaborazione instauratasi tra la Fondazione del Carnevale di Putignano, la CMG Cube incaricata dalla Fondazione per gli aspetti tecnici, l’amministrazione comunale, il Commissariato di PS e gli Uffici Comunali.

Sono stati gestiti 27 interventi sanitari, il ritrovamento di un anziano forestiero allontanatosi dal proprio gruppo ed il ritrovamento di una bambina. Oltre alle criticità di “ordinaria amministrazione” relative alla viabilità come passi carrabili ostruiti, sinistri stradali, ordinanze di TSO, richieste di informazioni, ecc.

A tutti i Volontari di Protezione Civile e del Soccorso Sanitario un ringraziamento speciale per il servizio prestato a tutela della sicurezza e salute di ciascun cittadino.