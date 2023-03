Carnevale di Putignano: ANPAS, 27 soccorsi in 18 giorni di attività

372 gli operatori sanitari delle associazioni affiliate al Comitato Regionale ANPAS Puglia per le assistenze alle sfilate della 629’ edizione del Carnevale di Putignano, dal 4 al 25 febbraio 2023

Putigano Ba - La Fondazione del Carnevale ha scelto il modello organizzativo proposto da ANPAS Puglia per offrire tutti i servizi di assistenza sanitaria e soccorso alle migliaia di visitatori della manifestazione mascherata.

Per dare qualche numero, nei 18 giorni totali di attività, sono state utilizzate per gli eventi ben 44 ambulanze, di cui 15 medicalizzate e 29 con a bordo l’infermiere, 15 automediche e ben 211 squadre sanitarie appiedate (numero record anche questo) lungo i percorsi, per un totale di 27 interventi totali effettuati, per fortuna un numero basso rispetto alla mole di spettatori giunti a Putignano quest’anno.

ANPAS Puglia, per l’occasione, nel solco del proficuo rapporto già da tempo avviato, ha chiamato a collaborare anche le associazioni della Federazione Regionale delle Misericordie ed ha proficuamente collaborato fianco a fianco con gli operatori radio della FIR-CB.

In un’edizione da record quindi, un impegno professionale e proficuo per una partnership vincente tra il Carnevale di Putignano e ANPAS Puglia.