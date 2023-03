Carnevale di Putignano: ecco la giuria che ha emesso anche menzioni speciali

Accanto alla classifica principale dei carri allegorici i giurati tecnici del Carnevale di Putignano hanno assegnato delle menzioni speciali per i lavori dei maestri cartapestai

Putignano Ba - Come ogni anno all'esito della premiazione, non tutti sono d'accordo sulla classifica e chiedono (legittimamente) come fosse composta la giuria giudicante e con quali criteri siano stati proclamati i vincitori.

La Giuria Tecnica era composta da esperti in ambito artistico e scenografico, di lavorazione della cartapesta, di pittura, di coreografie e moda:

Alberto Greco - Direttore Artistico Carnevale di Gallipoli





Alessandro Piva – Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e direttore della fotografia per produzioni televisive e cinematografiche a livello nazionale e internazionale





Alessandro Suzzi – Designer, videomaker, pittore e scenografo per spettacoli teatrali





Antonella Di Bello -Artista esperta in lavorazione dell’argilla e della cartapesta





Carlo Bruni – Direttore Artistico





Clara D’aprile – Esperta di abiti della tradizione pugliese e coordinatrice di gruppi mascherati





Clarissa Ceci – Fotografa e autrice





Dionisio Beatrice – Graphic Designer ed esperta in comunicazione visiva, fra i suoi clienti anche Cecco Zalone e Medusa Film





Enzo Rosato – Art Director, esperto in comunicazione e pubblicità





Erica Mou – Cantante, autrice e scrittrice





Francesco Caldarola – Manager culturale





Francesco Carriero – Scultore, esperto in arte, scrittore





Francesco Maggiore – Direttore creativo di Kiasmo, autore di libri su arte, architettura e paesaggio





Giacomo Visconti – Scrittore





Gianvito Fanelli – Designer e blogger





Giuseppe Teofilo – Artista, ritenuto una delle più rilevanti promesse dell’arte contemporanea in Puglia





Jacques Franco – Artista, esecutore di sfilate di moda e art show





Leo Colacicco – Stilista





Mario Nardulli – Stampatore e attivatore culturale e sociale





Nico Skolp (Nicolò Loprieno) – Disegnatore e writer





Cosimo Pezzolla – Professore di arte





Sara De Carlo – Curatrice culturale e d’arte, Direttrice artistica





Vito Cassano – Coreografo e regista





Michele Spinelli – Curatore di gallerie d’arte



La Giuria Tecnica ha altresì assegnato i seguenti premi speciali:

Premio “Impatto scenico” – C’era una volta un Re… (Carta&Colore – Paolo e Vito Mastrangelo)

Premio “Conformità del racconto presentato e messaggio/morale che si vuole lanciare” – De-Sidera! (cArteinregola – Deni Bianco)

Premio “Progetto evolutivo di movimenti e dimensioni” – De-Sidera! (cArteinregola – Deni Bianco)

Premio “Satira e caricature” – De-Sidera! (cArteinregola – Deni Bianco)

Premio “Coreografie e costumi” – parimerito per: La rotta dei merli (Carta…pestando – Nardelli e Simone); C’era una volta un Re (Carta&Colore – Paolo e Vito Mastrangelo).

Le classifiche generali per carri, gruppi e maschere di carattere e per le menzioni speciali sono state stilate in base a 350 voti espressi da 24 giurati tecnici. Lo spoglio è avvenuto alla presenza di un notaio.