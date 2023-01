Putignano - "L'invenzione delle razze" con il genetista Guido Barbujani al liceo Majorana-Laterza

Videoconferenza del genetista Guido Barbujani con gli studenti del liceo Majorana-Laterza di Putignano e del liceo Battaglini di Taranto.

Putignano - Lunedì 30 gennaio ore 11.30 videoconferenza del genetista Guido Barbujani. Il docente di Genetica all’Università di Ferrara spiegherà, attraverso la scienza genetica che la suddivisione in "razze" per la specie umana è una falsità.

La specie umana è costituita da razze biologiche diverse? Un bianco è biologicamente diverso da un nero? Cosa significa esattamente la parola razza? Ne parlerà nella videolezione dal titolo “L’invenzione delle razze”, il genetista Guido Barbujani. Spiegherà agli studenti come la genetica sia riuscita a ricostruire le tappe dell'evoluzione dell’essere umano: dalle nostre origini africane alla colonizzazione dei cinque continenti. E queste conoscenze smentiscono l'idea che l'umanità sia frammentata in gruppi biologicamente distinti. Il concetto di razza, riferito agli uomini, è dunque soltanto una invenzione.

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Chi è Guido Barbujani

Guido Barbujani, attualmente è professore di Genetica all'Università di Ferrara. Ha lavorato alla State University of New York a Stony Brook, alle Università di Londra, Padova e Bologna.

Collabora al Sole 24 Ore, nel 2014 ha vinto il Premio Napoli per la lingua e la cultura italiana. Suoi libri sono tradotti in inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, romeno e turco.

Fra i saggi: L'invenzione delle razze (Bompiani 2006 e 2018), Europei senza se e senza ma (Bompiani, 2008 e 2021), Gli africani siamo noi (Laterza 2016), Il giro del mondo in sei milioni di anni (con Andrea Brunelli, Il Mulino, 2018) e Sillabario di genetica per principianti (Bompiani 2019). Fra i testi narrativi, Questione di razza (Mondadori 2003), Lascia stare i santi. Una storia di reliquie e di scienziati (Einaudi 2014), Tutto il resto è provvisorio (Bompiani 2018) e Soggetti smarriti (Einaudi 2022). Per Zanichelli ha scritto, per la collana Chiavi di lettura, “Il gene riluttante”, con Lisa Vozza.

L'incontro è riservato agli studenti e ai docenti delle singole scuole.