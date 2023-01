Carnevale di Putignano: ecco i bozzetti dei carri allegorici per l'edizione 2023

Gli eventi e alcuni degli ospiti della 629^ edizione del carnevale più lungo d’Europa

Putignano - Un re misterioso col vizio di travestirsi da giullare, un genio della lampada ai tempi della tecnologia sfrenata, una fenice che risorge imparando dai suoi errori, due terribili arpie che minacciano un villaggio, i personaggi della Storia Infinita, un delfino con la sua amica medusa, e una terra misteriosa chiamata “De-Sidera”.

Saranno loro i protagonisti dei carri che sfileranno per la 629^ edizione del Carnevale di Putignano. Le fiabe che hanno ispirato i bozzetti sono state presentate e raccontate ieri sera nel Teatro Comunale di Putignano nell’ambito di “Sogni di Carta – Il potere di raccontare storie che cambiano il mondo”, evento targato TEDx e realizzato con l’associazione “UBUNTU non solo teatro APS” di Alessandra Dalena, che ha visto la straordinaria partecipazione di Sara Bevilaqua, attrice, regista e formatrice teatrale che ha magistralmente dato voce alle fiabe dei maestri cartapestai; Andrea Yuu Dentuto, illustratore, animatore e fumettista di scuola giapponese che ha disegnato sul palco e parlato della sua arte; Edoardo Winspeare, regista e produttore di documentari, cortometraggi e lungometraggi che ha ispirato il pubblico attraverso le sue storie. Ad accompagnare musicalmente lo show sono stati Francesco Lamanna e Pietro Cicolecchia ai violini, Antonio Taranto alla chitarra e Michele Sangiorgio alle percussioni.

L’iniziativa rientra nel cartellone “A Natale ogni scherzo vale – Solo a Putignano il Carnevale inizia a Natale” promosso e organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano e inserito nell’ambito dell’accordo Pugliapromozione WeAreinPuglia, Agenzia regionale del turismo, e Teatro Pubblico Pugliese – sostenuto con Fondi FSC 2014/2020 Patto per la Puglia “Piano strategico del turismo Puglia 365 Comunicazione e valorizzazione della destinazione e del prodotto turistico”.

Dal palco anche l’annuncio di alcune delle novità più interessanti del Carnevale 2023 dedicato al tema dell’Evoluzione delle Fiabe.

Il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Giuseppe Vinella e il direttore organizzativo Gianluca Ignazzi affiancato dai componenti del direttivo organizzativo dell’ente, hanno presentato le attrazioni della 629^ edizione: Un villaggio delle Fiabe in piazza Moro che ospiterà una Casa di Marzapane e l’Albero delle Fiabe, entrambi in cartapesta, e poi il Circo delle Fiabe come area food al coperto, e Gonfiabiland per intrattenere i bambini di ogni età da mattina a sera. Fra le installazioni annunciato, inoltre, uno straordinario Sipario di Luci realizzato da Faniuolo Illuminazioni, alto 20 metri e largo 15 metri, con una cascata di fili di luci che si aprirà al passaggio di ogni carro allegorico ricreando un magico effetto teatro.

Annunciati anche alcuni degli artisti di calibro nazionale che saranno ospiti della kermesse carnascialesca: il 3 febbraio ANGELO DURO, il 4 febbraio MARGHERITA VICARIO, il 12 febbraio DARGEN D’AMICO, il 19 febbraio GEOLIER. Inoltre è stata annunciata la Madrina della 629^ edizione del Carnevale più lungo d’Europa: MARA VENIER che sarà a Putignano per la sfilata del martedì grasso, il 21 febbraio.

E non è finita qua. Oltre a due palchi per eventi e intrattenimento nel centro del paese, un Main Stage per gli eventi principali ed un Local Stage con Enzo Calabritta e altri animatori molto amati a Putignano, anche il “Teatro che non c’è”, una tensostruttura che ospiterà al coperto concerti, spettacoli e veglioni in maschera, con una capienza da 1000 a 1800 persone.

“Ripartiamo con grande slancio – hanno sottolineato il Presidente Vinella e il Direttore Ignazzi – per porre il Carnevale di Putignano come protagonista del panorama nazionale dell’intrattenimento”.

Confermati ed anzi valorizzati i riti della tradizione: dalla Benedizione della Stalla ai Giovedì di Carnevale, U’ dondr, l’elezione del Gran Cornuto, N’de Josr, e poi la Campana dei Maccheroni, l’Estrema Unzione e il Funerale del carnevale, solo per citarne alcuni.



Confermate, infine, le date delle sfilate:

• Sabato 4 febbraio sfilata in notturna con inizio alle ore 18.30

• Domenica 12 febbraio si sfila la mattina dalle ore 11.00

• Domenica 19 febbraio nel pomeriggio con partenza alle ore 15.00

• Martedì 21 febbraio sfilata in notturna dalle ore 18.30

• Sabato 25 febbraio “U’ conz’l", spettacoli e animazione attorni ai carri dislocati lungo il percorso dalle ore 19.30



Ricordiamo che nell’ambito del cartellone “A Natale ogni scherzo vale – Solo a Putignano il Carnevale inizia a Natale” i prossimi appuntamento sono con IL MERCATINO DEL VESTITO DI CARNEVALE (5 e 6 gennaio, ore 16.00-21.00, in Corso Vittorio Emanuele n.57) per scambiare e acquistare originali abiti vintage, e PUTIGNANO IN FESTA la sera del 6 gennaio con esibizioni diffuse di musica dal vivo tra le stradine e le piazze del centro di Putignano.