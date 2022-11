Nuoto - Campionati italiani assoluti, nuova prova per Vittoria Bianco

Oggi e domani i tricolori in vasca corta a Fabriano. Finp Puglia presente con nove atleti e sei società: Framarossport, Nadir, Polisport DreamTeam, Asd Elpis, Airon Bio sport Conversano e Mediterraneo sport Taranto

Sono in nove gli atleti della Finp Puglia che oggi e domani si tufferanno nella piscina da 25 metri di Fabriano per i Campionati italiani assoluti in vasca corta. La nostra regione si presenta con due azzurri e una medagliata alle Olimpiadi di Tokyo. In totale ci saranno sei società pugliesi con atleti che vanno da Mesagne a Bari e Taranto, passando per Putignano e Monopoli.

Per la federazione che raccoglie atleti con disabilità fisica e visiva i tricori di Fabriano sono un appuntamento importante per una nuova stagione di speranze. È l’anno della ripartenza definitiva nel dopo Covid, quello dove tornare a seminare per pescare nuove ambizioni in vista di Parigi 2024.

Fari puntati su Vittoria Bianco per Impianti Sportivi Nadir. La 27enne atleta di Putignano lo scorso anno è stata medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo nella staffetta 4x100 stile libero ed è da tempo atleta di interesse nazionale agli ordini del commissario tecnico Riccardo Vernole.

La squadra pugliese più numerosa sarà la Framararossport che schiererà quattro atleti: Angelo Rammazzo (classe S5) di Mesagne, Andrea Di Gennaro (S5), Ramona Botta (S11) e Mariagiovanna Gernone (S10), tutti e tre baresi.

el giro azzurro c’è anche un altro atleta che difende i colori della Puglia. E’ Giacomo Sarcina, 30enne di Marostica (Veneto) che però ha scelto di tesserarsi con la pugliese Polisport DreamTeam. Il giovane, classe S2, ad ottobre scorso è stato convocato in maglia azzurra per un collegiale.

Tra i talenti più promettenti del nuoto paralimpico pugliese c’è Giulio Legrottaglie, anni 17 dell’Asd Elpis, che a luglio scorso è stato oro di categoria agli Europei di Helsinki ed è tra i protagonisti della Nazionale giovanile.

Occhio anche agli altri due pugliesi in gara: Roberta Sardella per l’Airon Biosport di Conversano (classe S5, originaria di Monopoli) e Marco D’Aniello (S14) per Mediterraneo sport Taranto.

«La Puglia si sta risvegliando – dice Claudia Liso, delegato regionale della Finp – e continua a sfornare atleti di altissimo livello nonostante i due anni di pandemia e le piscine chiuse. Rivedremo finalmente i nostri atleti in gara e soprattutto i nostri azzurri Bianco, Legrottaglie e Sarcina. Come delegato non potrei essere più orgogliosa, abbiamo continuo bisogno di crescere, nonostante la situazione impianti natatori pugliesi sia allo strenuo delle sue forze e crescere, con queste difficoltà, è sempre più difficile. Ma non ci lasciamo abbattere. Il nuoto paralimpico ci insegna che non esistono ostacoli che non si possano superare. Vuol dire solo che lavoreremo più duramente, perché l’obiettivo è tingere di più azzurro possibile la Puglia».