Il PD Putignano incalza la maggioranza: «Se ci sei, batti un colpo!»

La segreteria locale di Partito Democratico torna a tuonare conntro l'amministrazione Laera: «Ormai la fase due della “emergenza corona – virus” è avviata da qualche tempo ma la maggioranza dell’amministrazione comunale di Putignano resta inerte»

Putignano Ba - Riceviamo e Pubblichiamo - Il Partito Democratico di Putignano ha già da tempo fatto proposte articolate che riguardano il metodo di lavoro (che dovrebbe essere partecipato) ed il merito delle questioni, ma ancora una volta la maggioranza si chiude in se stessa accettando supinamente le decisioni prese da un gruppo ristretto a cui tutti devono adeguarsi ed evita un confronto con i partiti di opposizione e con tutto il paese.

Ma noi intendiamo dare seguito al lavoro di opposizione e ricordiamo che sin dall’08 aprile avevamo reso pubblico con un video messaggio affidato al consigliere comunale Franco Laera la proposta di intervenire sulle imposte comunali chiedendone l’abolizione e\o la riduzione, abbiamo così raccolto le richieste che provenivano dai cittadini e prestato attenzione al dibattito che iniziava a svilupparsi a livello nazionale.

Oggi chiediamo alla maggioranza, con maggiore convinzione, di intervenire sulla Tosap abolendola per l’anno 2020, allo stesso modo ribadiamo la necessità di abolire o ridurre drasticamente la Tari o, in alternativa, aiutare gli esercizi commerciali che sono stati obbligati a non lavorare per diversi mesi.

E’ improcastinabile un rilancio dell’azione comunale in favore dei cittadini più bisognosi, il silenzio dell’assessorato ai servizi sociali durante il periodo di crisi epidemiologica è stato assordante, il Comune di Putignano ha potuto fronteggiare le richieste di aiuto dei cittadini solo grazie allo straordinario slancio di generosità di tante associazioni e di singoli.

Allo stesso modo l’assessorato alle attività produttive è stato capace solo di autocelebrarsi per un accordo sul prezzo del latte del tutto estraneo a dinamiche politiche e sulle cui conseguenze, in realtà, ha dovuto intervenire la maggioranza consiliare alla Regione Puglia guidata da Michele Emiliano approvando in tempi record una legge che stanzia ben due milioni di euro in favore delle imprese agricole pugliesi.

Ad oggi si registra solo l’incapacità di questa amministrazione di sciogliere il nodo della trasparenza dell’azione amministrativa anche considerando una serie di conflitti di interesse che non solo persistono ma sono stati amplificati in questo primo anno di amministrazione.

Dopo aver ricordato che gli articoli della stampa nazionale riportano la notizia che il Sindaco PD di Ravenna ha addirittura anticipato ai beneficiari la Cassa Integrazione che purtroppo non viene ancora erogata, che il Sindaco PD di Bari ha avviato una approfondita riflessione per ridurre le imposte comunali, il Partito Democratico di Putignano chiede a questa maggioranza un confronto serio sulla preparazione e redazione del bilancio comunale nel quale si deve provare a dare una soluzione ai problemi di Putignano e riprogrammare il futuro del nostro paese.

(Il Partito Democratico di Putignano)