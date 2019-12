Putignano - Finanziamenti per parchi e spazi ricreativi in arrivo

Circa 253mila euro per riqualificare e sistemare il verde dei parchi Almirante e Mezzapesa e il Parco della Grotta del Trullo

Putignano Ba - Una pista di «Skate» e un concorso di idee per riqualificare i Parchi Mezzapesa e Almirante per complessivi 153mila euro, e interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione del Parco della Grotta del Trullo per altri 100mila euro.







Sono questi alcuni dei progetti per un totale di 230mila euro a cui sta lavorando la locale amministrazione comunale guidata dalla sindaca Luciana Laera, per valorizzare e tentare di rendere i parchi cittadini, seppur periferici, luoghi di incontro e di aggregazione sociale più sicuri e fruibili.

In merito ai due parchi contigui Almirante e Mezzapesa che sorgono in un ampia area residenziale della città del carnevale, già da tempo, per via della scarsa manutenzione e dei numerosi atti vandalici, si era appalesata la necessità di avviare almeno interventi di manutenzione conservativi.

Tra le proposte avanzate durante alcuni confronti con i residenti di quella zona era già stata avviata la procedura amministrativa per la realizzazione di uno spazio dedicato allo sport all’aperto, nello specifico area fitness e skatepark, già ammessi a finanziamento regionale per un importo di 100mila euro.

Grazie ad un nuovo avviso pubblico della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, il Comune di Putignano ha deciso di candidare un ulteriore finanziamento di circa 53mila euro (di cui €3mila di quota di cofinanziamento a carico dell’Amministrazione), per l’espletamento di un Concorso di Progettazione finalizzato alla riqualificazione e potenziamento dell’area verde di Parco Almirante e Parco Mezzapesa.

Allo stesso modo, essendo il Comune di Putignano è proprietario di un’area verde che insiste nell’area della Grotta del Trullo, sito di elevatissimo interesse turistico ma anche oggetto di numerosi atti vandalici. Un sito che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione soprattutto dell’area verde che circonda l’accesso alla cavità alabastrina.

A tale scopo è stato redatto un apposito progetto per una spesa complessiva di euro 100mila, di cui euro 72.800,00 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed euro 27.200,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, candidato anch’esso a finanziamento per l’assegnazione di contributi regionali destinati alla sistemazione di aree verdi.

In caso di approvazione, sarà possibile migliorare gli allestimenti e i servizi del Parco della Grotta e rimuovere alcune strutture fatiscenti, come per esempio gli alti pali arrugginiti dei fari che illuminavano il campo da gioco (quest’ultimo dismesso parecchi anni fa), installare un impianto di videosorveglianza e migliorare gli accessi all'area.