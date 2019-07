Putignano – Grande festa fitness per i 25 anni della New Sporting House (Fotogallery)

Intensissimo il weekend in piazza con Group Cycling, Zumba, Fit&Boxe e il tiro a segno (UITS) nazionale

Putignano Ba – Tintinnio di bicchieri che brindano al successo della 16ma edizione di ‘Pedalata Sotto le Stelle’, l’altra sera alla New Sporting House di Putignano. Per il sedicesimo anno consecutivo lo storico centro fitness putignaese ha portato in piazza alcune della attività motorie più amate dal popolo delle palestre.

Ma è stata soprattutto anche l’occasione per festeggiare i 25 anni di storia della Sporting House a Putignano.

Tornando alla ‘Pedalata sotto le Stelle’, quest’anno l’evento fitness si è sviluppato in due giorni, sabato 7 e domenica 8 luglio sul piazzale A.Moro di Putignano, e si è arricchito di un’altra interessante novità.

Oltre alle dimostrazioni di Group Cycling, Zumba e Fit&Boxe, era presente anche il gonfiabile per il tiro a segno dell’Unione Italiana di Tiro a Segno (www.uits.it).

La manifestazione ha aperto i battenti il sabato sera con il Group Cycling di Giulio Spilotro e altri istruttori di fama nazionale, per una grande pedalata sotto le stelle in sella a 120 bike e un nuovo ‘viaggio’ verso il benessere assoluto.

Domenica invece si sono avvicendate le scatenate sessioni di Ve&Ring poi di Zumba Fitness sotto la guida attenta della Z.E.S. (Zumba Education specialist) Angela Verrelli, responsabile italiana per la formazione dei nuovi istruttori. A seguire, la scarica di Fit&Boxe a cura del team di istruttori Puglia, Mario di Loreto (master trainer), Licia Frabotta e Saverio Termite.

La manifestazione sportiva era patrocinata dal Comune di Putignano ed è stata aperta da un breve presentazione del giornalista Patrizio Pulvento con un intervento dell’assessore allo sport Alessandro D’aprile e del dirigente comunale Mimmo Mastrangelo.