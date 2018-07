Putignano avrà un parcheggio per biciclette alla stazione ferroviaria

Sarà finanziato peer circa 200mila euro dalla Regione Puglia, ma il Piano del Traffico e della Mobilità Sostenibile, deve essere definitivamente approvato entro il prossimo 20 agosto

Putignano Ba - C'è anche il Comune di Putignano fra quelli finanziati dalla regione Puglia per la realizzazione di una 'velostazione'. Ammonta a circa 200mila euro la copertura finanziaria per realizzare un luogo sorvegliato e sicuro, nei pressi della stazione ferroviaria dove i pendolari del treno potranno parcheggiare o noleggiare biciclette, per spostarsi in città o fare un'escursione fuori porta.









Ammonta a 3milioni di euro infatti la somma complessiva che la Regione Puglia ha messo a disposizione dei Comuni pugliesi dotati di stazioni ferroviarie che vogliano sviluppare un sistema di 'intermodalità sostenibile', attraverso la realizzazione di un parcheggio di scambio che permetta di lasciare la bici e prendere il treno. L’avviso rivolto alle amministrazioni comunali, a valere sull’Azione 4.4. «Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane» del Por Puglia Fesr 2014/2020, si è chiuso il 15 febbraio scorso, ed ora la Regione sta procedendo con la selezione dei progetti presentati.

Tra i Comuni che hanno risposto all’avviso di selezione ci sono Lecce, Trani, Molfetta, Grottaglie, Foggia, San Severo, Ruvo di Puglia, Tricase e Putignano. Il contributo massimo erogabile per ogni velostazione ammonta a 300mila euro. La previsione di massima, dunque, è di realizzare all’incirca dieci parcheggi bici all’interno o in prossimità delle stazioni.

La velostazione di Putignano sorgerà nei pressi della stazione ferroviaria sud-est su un suolo di proprietà delle stesse ferrovie. A tal proposito l'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Putignano ha già avviato la contrattazione con la direzione delle Fse. Il finanziamento e la realizzazione sono tuttavia vincolati alla approvazione del Piano del traffico e della mobilità sostenibile che l'amministrazione locale ha redatto l’anno scorso.

Gli uffici comunali stanno però accelerando sull'approvazione definitiva del Piano, che sarà presentato i cittadini per le osservazioni proprio nei prossimi giorni, giovedì 2 agosto alle 16. Anche perché, salvo ulteriori proroghe a concedersi dalla Regione Puglia, per ottenere il finanziamento, il Pums (Piano del Traffico e della Mobilità Sostenibile), deve essere definitivamente approvato entro il prossimo 20 agosto.