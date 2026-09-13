World Dance Movement a Putignano: Egri Bianco Danza e Balletto di Roma al Teatro Laterza

Il festival internazionale di danza approda a Putignano con due serate che uniscono spettacolo e formazione, coinvolgendo compagnie di rilievo e giovani artisti in un programma che si estende per tutto settembre.

Il World Dance Movement propone un esclusivo spin-off della sua celebre edizione estiva internazionale. In perfetta continuità con le attività del mese di luglio e grazie al sostegno del Comune di Putignano, l'evento si sviluppa come un nuovo capitolo progettuale, che porta al Teatro Comunale di Putignano due serate di danza — domenica 20 e lunedì 28 settembre, ore 21:30 — con occasioni di incontro con compagnie di fama nazionale e internazionale.

La prima serata, domenica 20 settembre, è affidata a Egri Bianco Danza, storica compagnia torinese diretta da Raphael Bianco, con un estratto di Leonardo da Vinci – Anatomie spirituali, dedicato alla figura del genio rinascimentale tra corpo e spirito. La seconda serata, lunedì 28 settembre, vede protagonista il Balletto di Roma junior company con Reveals66, progetto per giovani interpreti a cura di Valerio Longo, tra le compagnie di riferimento del panorama nazionale.

Ogni serata è un percorso più ampio. Accanto alle compagnie ospiti trovano spazio le produzioni della Compagnia Eleina D. — lo studio Madre. Uno studio, con la scrittura coreografica di Claudia Cavalli, il 20 settembre, e un estratto di Humanos il 28 — il passo a due Waiting room di Rita Giannuzzi e Domenico Linsalata, e le restituzioni dei percorsi di formazione ospitati dal festival.

Il progetto ha infatti una forte vocazione formativa: nella settimana centrale il festival ospita un workshop condotto da Erica Di Carlo (open level, 18 e 19 settembre) e una residenza di livello avanzato con Rita Giannuzzi (21–27 settembre), i cui esiti sono presentati al pubblico nel corso delle due serate.

«Il nostro obiettivo è creare un ponte concreto che generi una rete di connessioni e colleghi i centri di formazione e le nuove generazioni di artisti del territorio ai professionisti del settore, offrendo uno spazio prezioso di incontro e scambio culturale con l'unico, grande intento di continuare a generare bellezza» — dichiara Vito Cassano, direttore artistico del World Dance Movement.

Informazioni pratiche

Teatro Comunale di Putignano — 20 e 28 settembre 2026, ore 21:30

Evento offerto dal Comune di Putignano

Info costi e iscrizioni residenza e workshop:

Annalisa Bellini +39 360 829 733 Rita Giannuzzi +39 347 381 5838

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Il World Dance Movement è un prestigioso festival internazionale di danza e un workshop vacanza-studio che riunisce artisti da oltre 35-40 nazioni giunto nel 2026 alle sua XVIII edizione. Si pone l’obiettivo di costruire ponti tra culture attraverso una formazione d'eccellenza con maestri di fama mondiale, tra studio intensivo, workshop, concorsi internazionali e l'assegnazione del titolo di World Dancer of the Year. In Italia si svolge ogni anno in Puglia, a Castellana Grotte — co-fondato dalla direttrice artistica Michèle Assaf con Annalisa Bellini (Artinscena) e Mimmo Daoli — e l'appuntamento di Putignano ne rappresenta lo spin-off autunnale.