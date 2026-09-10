Putignano on the Road 2026: domenica 4 ottobre la 14ª edizione

La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, è organizzata dall'A.S.D. Nadir on the Road e rientra nel calendario FIDAL. Il percorso si snoderà tra le vie cittadine con partenza e arrivo in Corso Umberto I.

Putignano ospiterà domenica 4 ottobre la quattordicesima edizione della Putignano on the Road, gara podistica su strada di 10 km organizzata dall'A.S.D. Nadir on the Road. La partenza è fissata alle ore 9:00 da Corso Umberto I.

La corsa è inserita nel calendario nazionale della FIDAL, si disputa su un percorso certificato e omologato e vale come dodicesima prova del Campionato Regionale Corripuglia 2026. Gli organizzatori attendono oltre mille atleti, in arrivo da tutta la Puglia e da altre regioni italiane.

La Nadir on the Road arriva all'appuntamento casalingo dalla vetta della classifica generale del Corripuglia, che guida con ampio margine sulle inseguitrici: un risultato costruito nell'arco delle prove disputate finora e che i portacolori putignanesi proveranno a confermare davanti al pubblico di casa.

Il Direttivo della società ha deciso di dedicare l'edizione 2026 alla memoria di Pietro Nardelli, scomparso pochi mesi fa, che ha fatto parte della Nadir on the Road per dieci anni.

Il tracciato, ad anello, prevede partenza e arrivo su Corso Umberto I e si sviluppa lungo le strade cittadine, con un'estensione nelle strade periferiche del territorio comunale. Le vie interessate saranno chiuse al traffico e presidiate dalle Forze dell'Ordine, dalle associazioni di volontariato e dal personale dell'organizzazione. Il tempo massimo per completare la gara è di 1 ora e 45 minuti.

Alle 9:15 partirà la camminata non competitiva di circa 5 km, aperta a tutti e senza finalità agonistiche, alla quale sono stati invitati anche gli istituti scolastici cittadini. L'area di ristoro e servizi sarà allestita in Piazza XX Settembre, mentre le premiazioni si terranno nel Chiostro Comunale.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Putignano e con il patrocinio e il sostegno economico della Regione Puglia.

Nelle prossime settimane l'organizzazione diffonderà i dettagli su iscrizioni, ritiro pettorali, premi e programma della giornata. Aggiornamenti sui canali ufficiali Facebook e Instagram della società.