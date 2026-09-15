Bari, 47 nuovi agenti in Questura: l'accoglienza del questore Gargano

L'assegnazione di 47 agenti alla Questura di Bari risponde all'esigenza di rafforzare il controllo del territorio e le attività di contrasto alla criminalità, con l'obiettivo di garantire una presenza più capillare e una risposta più efficace alle richieste di sicurezza dei cittadini.

Questa mattina, nella sala conferenze del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, il Questore Annino Gargano ha accolto 47 agenti, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per potenziare gli organici della Questura e dei commissariati. Durante il momento di accoglienza, il Questore ha rivolto un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati, sottolineando il valore strategico che rivestiranno nei settori di assegnazione e l'importanza del lavoro di squadra, spronandoli al massimo impegno.

L'arrivo di questi poliziotti rappresenta un segnale di attenzione verso il territorio barese e il loro impiego nelle attività di contrasto alla criminalità e nel controllo del territorio permetterà di garantire una presenza ancora più capillare e una risposta più efficace alle istanze di sicurezza dei cittadini. I nuovi poliziotti saranno immediatamente operativi e andranno a rinforzare gli uffici che operano quotidianamente in prima linea per la prevenzione e la repressione dei reati, consolidando il legame tra la Polizia di Stato e la comunità locale.